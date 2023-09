Volkswagen ID.X Performance is 558 pk sterke ID7

Volkswagen kondigde voor de IAA al een GTX-versie van de ID7 aan, maar het merk besloot de onthulling ervan uit te stellen. Als zoethoudertje heeft Volkswagen tijdens het ID-equivalent van het niet meer bestaande GTI Treffen deze ID.GTX getoond.

Twee elektromotoren voor ID7 GTX

De ID.GTX is een dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven en maar liefst 558 pk krachtig signaal dat in grote lijnen weggeeft wat je van een ID7 GTX kunt verwachten. In heel grote lijnen. We verwachten namelijk niet dat de productieversie in net zulke hoge mate volgehangen zal zijn met uitbundig spoilerwerk. De GTX-smaken van auto’s als de ID4 zijn dat immers ook niet. De 558 pk die Volkswagen opgeeft, zal waarschijnlijk meer zijn dan een uit de lucht gegrepen getal. Kijk niet gek op als de ID7 GTX – of een nog krachtiger derivaat daarvan – over een dergelijke hoeveelheid elektro-pk’s komt te beschikken. Op de achteras zit volgens de Duitsers een sperdifferentieel.

Breder en lager

Volkswagen heeft de spoorbreedte van de ID7 voor de ID.X vergroot met 8 centimeter en een set sportveren legt de showauto 6 centimeter dichter bij het asfalt dan een conventionele ID7. De auto staat op 20-inch lichtmetaal met centrale wielmoer waaromheen rubber in de breedtemaat 265 is gevouwen. Meer verschillen met een normale ID7? Zeker. Zo zijn de achterlichten donkerder uitgevoerd en zijn in het interieur onder meer kuipstoelen en een extra 17 inch display geplaatst.