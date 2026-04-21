Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Volkswagen ID Unyx 09
 
Nieuws

Volkswagen ID Unyx 09: elektrische sedan met Xpeng-techniek

Duits-Chinese samenwerking

Joas van Wingerden
6

Volkswagen presenteert het tweede model in zijn ID Unyx-reeks: de Volkswagen ID Unyx 09. Daarvoor heeft het samengewerkt met het Chinese Xpeng.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, we hebben hier niet een model voor ons dat hier nog weer boven de Volkswagen ID7 in de markt gezet wordt. Dit is een nieuwe Volkswagen uit de Unyx-reeks uit én voor China. We kennen inmiddels de Volkswagen ID Unyx 06, Volkswagen ID Unyx 07 en Volkswagen ID Unyx 08 al en nu komt er dus ook nog een 09 bij. De auto die we hier zien is volgens Volkswagen 'bijna klaar voor productie'.

Volkswagen toont om die reden ook nog niet alles van de ID Unyx 09, maar we krijgen al wel alvast het design van de 5 meter lange volledig elektrische sedan te zien. Dat doet vooral aan de voorkant duidelijk denken aan de ID Unyx 08. Volkswagen Anhui bouwt alle ID Unyx-modellen en meldt dat de ID Unyx 09 de vrucht is van samenwerking met het Chinese Xpeng, maar hoe diep die gaat is nog niet helemaal helder. Waarschijnlijk is de ID Unyx 09 een afgeleide van de ID Unyx 08 die daadwerkelijk op een Xpeng-platform staat. Of dat betekent dat dat tweetal ook is voorzien van de door Volkswagen en Xpeng samen ontwikkelde elektronica-architectuur (CEA), is niet duidelijk.

Volkswagen ID Unyx 09

De eveneens 5 meter lange ID Unyx 08 krijgt, zo kon AutoWeek eerder al melden, een 313 pk sterke elektromotor op de achteras en ook is er een vierwielaangedreven versie met nog eens een 190 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijven. Het LFP-accupakket komt van het Chinese CATL en biedt tot 700 km rijbereik volgens de behoorlijk optimistische CLTC-cyclus. We zetten in op vergelijkbare specificaties voor deze Volkswagen ID Unyx 09. Ook hier geldt weer: je hoeft 'm niet in de Nederlandse showroom te verwachten.

6 Bekijk reacties
PRIVATE LEASE Volkswagen

INFO

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.