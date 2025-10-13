Ga naar de inhoud
Volkswagen ID Unyx 07 is eerste elektrische Volkswagen op nieuw EV-platform

Volkswagen ID Unyx 07
Lars Krijgsman

Dit is de Volkswagen ID Unyx 07, de eerste elektrische Volkswagen op een fonkelnieuw EV-platform!

Net als veel andere fabrikanten is Volkswagen is heer en meester in het over zoveel mogelijk merken verspreiden van techniek. Soms worden zelfs complete modellen onder meerdere merknamen verkocht. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen Up die als Citigo een plekje kreeg bij Skoda en die als Mii door Seat werd verkocht. Een recenter voorbeeld is de Volkswagen ID Unyx 06, een elektrische SUV die weinig meer is dan een Cupra Tavascan waar een mild Volkswagen-designsausje overheen is uitgestort. Die Volkswagen ID Unyx 06 krijgt er nu een broertje bij: de Volkswagen ID Unyx 07.

Even snel terug naar de Volkswagen ID Unyx 06. Dat was de eerste Volkswagen van de Unyx-lijn, een label dat bedacht is door Volkswagen in China. Dat de ID Unyx 06 een voor Volkswagen iets aangepaste Cupra Tavascan is, is geen verrassing. De ID Unyx 06 wordt door Volkswagen Anhui geproduceerd, een samenwerkingsverband tussen Volkswagen en JAC Motors dat ook verantwoordelijk is voor de internationale productie van de Tavascan. Het tweede model van het ID Unyx-label lijkt maar bar weinig met de ID Unyx 06 te maken te hebben. Uitgebreide technische gegevens zijn er nog niet, maar we kunnen je toch al wat specificaties melden.

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie, heeft AutoWeek de eerste technische gegevens van de ID Unyx 07 melden. Zo weten we dat de auto 4,85 meter lang, 1,85 meter breed en 1,57 meter hoog is.  Dat maakt de Volkswagen ID Unyx 07 dik twintig centimeter langer dan de Unyx 06. De wielbasis van de nieuwkomer is met 2,83 meter zo'n 6 centimeter langer dan die van de Unyx 06. De minimaal 2.057 kilo zware Volkswagen heeft een 232 pk sterke elektromotor en een niet nader gespecificeerde LFP-accu van CATL. Volgens Chinese media troont de Unyx 06 op een nieuw Chinees EV-platform, al is nog niet duidelijk om welke basis het exactgaat.

