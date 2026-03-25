Volkswagen ID Polo al te zien: meteen ook als GTI

De Volkswagen ID Polo is nu al op het internet beland. De eerste beelden van het echte werk leveren geen grote verrassingen op en laten goed zien hoe Volkswagen met de elektrische Polo een wat andere weg inslaat.

De onthulling van de elektrische Volkswagen ID Polo laat niet zo lang meer op zich wachten en kennelijk is er bij een blik achter de schermen al iemand geweest die stiekem wat foto's durfde te maken én delen. Deze vier foto's duiken op bij het Spaanse Cochespias. We zien zowel de reguliere Volkswagen ID Polo als de GTI, allebei in twee verschillende kleuren.

Het is meteen goed te zien dat de Volkswagen ID Polo zoals verwacht behoorlijk trouw blijft aan de ID2.All die erop vooruitblikte. Dat konden we eerder aan de nog gecamoufleerde productieauto ook al wel goed zien. Volkswagen slaat met de ID Polo een andere weg in op elektrisch gebied, door te gaan voor een wat rustiger gelijnd ontwerp en conventionelere vormen. De ID Polo lijkt qua proporties haast zelfs nog wat meer terug te grijpen op de vorige brandstof-Polo dan op de huidige. In het interieur gaat Volkswagen op moderne wijze ook wat terug in de tijd, met meer fysieke knoppen en zelfs digitale retro-klokjes in het instrumentarium.

De Volkswagen ID Polo GTI is meteen ook al te zien, in het rood en in het grijs. Vooral bij die laatste springt de rode bies in de neus er duidelijk uit. Een stijlkenmerk dat we al sinds de eerste Volkswagen Golf GTI kennen. Eerder hoorden we al dat de Volkswagen ID Polo GTI een 226 pk sterke elektromotor op de voorwielen krijgt. Een stapje daaronder komt een versie met 211 pk en onderaan de voedselketen staan een 135 pk en 116 pk sterke krachtbron. Genoeg te kiezen dus. De 4,05 meter lange Volkswagen ID Polo komt in de basis met een 37 kWh grote LFP-accu en tot 300 km rijbereik, daarboven komt een 52 kWh NMC-accu voor maximaal 450 km rijbereik. De vanafprijs van de Volkswagen ID Polo is €24.990. Dan heb je dus 116 pk vermogen, 90 kW laadvermogen en tegen de 300 km rijbereik.