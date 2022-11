Volkswagen ID-modellen bereiken verkoopmijlpaal

Een bescheiden feestje in Wolfsburg vandaag: Volkswagen heeft een mijlpaal bereikt met zijn elektrische ID-modellen. Het merk verkocht er al een half miljoen van wereldwijd en dat is eerder gelukt dan het had verwacht.

Waarschijnlijk gaan vandaag de schalen zelfgemaakte curryworsten rond in Wolfsburg, want er is een feestje te vieren. Volkswagen heeft sinds de leveringsstart van de Volkswagen ID3 in oktober 2020 al een half miljoen volledig elektrische ID-modellen geleverd wereldwijd. Volgens Volkswagen loopt het daarmee een jaar voor op de planning. Wat de verkoopverdeling van de modellen is, maakt Volkswagen niet bekend. Logischerwijs is het gros van de geleverde ID's een ID3. Die is immers al het langst op de markt en is betaalbaarder dan de ID4 en ID5.

Over die Volkswagen ID3 gesproken; volgens Volkswagen groeit de wachtrij behoorlijk voor het elektrische Golf-alternatief. Dat is dan weer niet echt positief nieuws, ook al ziet Volkswagen het zelf natuurlijk vooral als een goed teken dat het model zo populair is. Volkswagen zegt momenteel 135.000 ID3's in bestelling te hebben staan en er 'alles aan doen om die zo snel mogelijk te leveren'. In Nederland is de Volkswagen ID3 ook de meest populaire ID: hier zijn er tot op heden ruim 14.000 van verkocht. De ID4 volgt met krap 8.500 stuks, van de ID5 zijn er pas krap 500 verkocht.

De ID-reeks bestaat nu uit vier modellen: ID3, ID4, ID5 en ID Buzz. Er komen er in de nabije toekomst meer bij. Zo zit de ID Aero in het vat, een Passat-alternatief dat Volkswagen als het 'vlaggenschip' van de ID's omschrijft. Onderaan het aanbod zit er ook uitbreiding aan te komen. Daar komt een meer betaalbaar model, mogelijk met de naam ID1, met een richtprijs van zo'n €25.000. Dat wordt een compacte cross-over die door Seat in Spanje gebouwd wordt, zij aan zij met een Skoda- en Cupra-equivalent. Ook werkt Volkswagen aan een compacte hatchback onder de ID3 en een hoogpotige broer voor de ID3.