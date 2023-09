Volkswagen ID. GTI Concept is sportieve versie van ID. 2all

Op de IAA in München presenteert Volkswagen vandaag de Volkswagen ID.GTI Concept. Het is een variatie op een eerdere concept-car en daarmee bijna automatisch ‘klein nieuws’, maar door zijn naam en het feit dat de ID.2all als basis dient, is de ID.GTI toch interessant.

Laten we eens beginnen bij die naam. Deze auto is volledig elektrisch, draagt de naam ‘ID’, maar heet toch ‘GTI’. Dat is een combinatie die we niet eerder zagen, zeker niet bij Volkswagen. Het leek zelfs al duidelijk dat GTI voor sportievelingen met verbrandingsmotor geldt, GTE voor soortgelijke auto’s met plug-inhybride aandrijflijn, en GTX – zoals op de ID.4 en ID.5 – voor sportieve elektrische Volkswagens. Deze ID.GTI bewijst echter dat het één het ander niet uitsluit. Desgevraagd geeft Volkswagen aan dat ‘GTI’ voorbehouden blijft aan EV’s die trouw blijven aan het oerconcept van een GTI, dus die qua indeling en karakter te omschrijven zijn als een ‘hot hatch’. Dat snijdt hout, want ook bij de brandstofauto’s is ‘GTI’ nooit op een Tiguan, T-Roc of Passat geplakt. ‘GTX’ is dus voor vlotte grote modellen, vaak met vierwielaandrijving, en ‘GTI’ voor compacte bommetjes met – veelal – voorwielaandrijving.

Golf of Polo

En voorwielaandrijving, dat heeft deze ID.GTI in theorie ook. In theorie, want we kijken naar niets meer dan een ‘mock-up’ van een exterieur. Meer dan dat koetsje is er niet, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Volkswagen daar geen ideeën over heeft. Het gaat om een sportief aangeklede versie van de Volkswagen ID.2all, een concept-car die in maart voor een zucht van verlichting zorgde. Deze nieuwe elektrische hatchback van Polo-formaat neemt in veel opzichten namelijk afstand van het geforceerde Tesla-achtige dat de huidige ID-modellen over zich hebben. Een opgeruimde, maar ingetogen koets, goede proporties en een rustig interieur met fysieke bedieningselementen leveren hier een hele andere uitstraling op. De ID. GTI heeft dat ook, maar voegt er als bonus een dikke GTI-saus aan toe. Daarbij hebben de ontwerpers naar eigen zeggen vooral gekeken naar het verleden.

Golfbal

Het diamantzilver en marsrood van de twee concept-auto’s grijpt terug naar kleuren van de Golf 1 GTI, net als het rode randje om het zwarte vlak dat de grille vervangt. De dikke onderkin onder de bumper moet verwijzen naar de spoiler die de oer-GTI hier had en het lettertype op flanken en achterklep hebben we ook eerder gezien. Ook leuk: de auto heeft zwarte wielkastranden, net als de eerste drie generaties van de Golf GTI. Het interieur, dat dus niet echt bestaat, heeft virtueel de bekende ruitjes en verwijst met verschillende digitale retro-thema’s nog nadrukkelijker terug naar het illustere GTI-verleden. Als kers op de slagroom heeft de centrale draaiknop tussen de stoelen een rand van met golfballenreliëf. Jawel: zoals de pookknop van veel benzine-GTI’s.

MEB Entry

Dat Volkswagen zo nadrukkelijk naar de Golf GTI verwijst is enerzijds logisch, maar anderzijds ook weer niet. Met een lengte van 4,10 meter is dit naar hedendaagse maatstaven immers een auto van Polo-formaat, net zoals de productie-ID.2 dat als model onder de ID.3 ook zal zijn. De ID.GTI is niet zomaar een vingeroefening, maar gaat ergens in 2026 of 2027 daadwerkelijk in productie als sportieve variant van die ID.2. De ID.2 wordt de eerste Volkswagen op MEB Entry-basis. Dat betekent een speciaal voor EV’s ontwikkeld platform, maar ook voorwielaandrijving in plaats van de achterwielaandrijving die tot nu toe gebruikelijk is bij MEB-modellen. Over de prestaties van de ID.GTI rept Volkswagen nog met geen woord, maar reken maar dat het meer om stuurplezier dan om keiharde sprintcijfers zal gaan.