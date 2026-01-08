Maak kennis met de Volkswagen ID Era 9X. Dat is een gigantische elektrisch aangedreven SUV die direct de boeken in duikt als de grootste SUV die Volkswagen ooit heeft gemaakt. Oh, en hij heeft ook een benzinemotor.

De in Nederland niet leverbare Volkswagen Atlas/Teramont is met zijn wagenlengte van 5,04 meter behoorlijk groot. Groter nog dan de Touareg die in Nederland de rol van grootste Volkswagen-SUV op zich nam. De nieuwe en tevens niet in Nederland leverbare Teramont Pro is met 5,16 meter zelfs nóg langer. Er zijn meer giga-Volkswagens die in Europa nooit geleverd zijn. Wat te denken van de 5,17 meter lange Talagon, of deze 5,35 meter lange en meer MPV-achtige Viloran? Geen enkele SUV is echter zo groot als de nieuwe Volkswagen waarvan AutoWeek nu de eerste foto's en informatie heeft opgedoken. Dit is de Volkswagen ID Era 9X.

De Volkswagen ID Era 9X is de productieversie van de in april vorig jaar in China getoonde ID Era. Dat studiemodel werd toen gelijktijdig met twee andere conceptuele Volkswagens getoond. Een voor elke grote joint-venture die Volkswagen in China heeft. De Volkswagen ID Era 9X komt uit de koker van het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen. Hij is 5,21 meter lang, 2 breed en 1,81 meter hoog. Tussen de voor- en achteras zit een heftige 3,07 meter.

Ondanks dat zijn naam anders doet vermoeden, is de 2.700 kilo zware SUV géén EV. Wel is hij altijd elektrisch aangedreven. Inderdaad, we hebben hier te maken met een nieuwe zogenoemde EREV. Een elektrisch aangedreven auto met een benzinemotor aan boord die het accupakket kan bijladen als dat nodig is. De benzinemotor is een 1.5 die 143 pk krachtig is, maar die in geen enkel geval de wielen aandrijft. Het accupakket zou met zijn 62,5 kWh natuurlijk veel te klein zijn voor. Vandaar de aanwezigheid van een verbrandingsmotor. De elektromotor die de achterwielen aandrijft, schopt het tot 299 pk.

Opvallend: de Volkswagen ID Era 9X heeft een behoorlijk dicht front en heeft over twee verdiepingen uitgesmeerde verlichting. De led-dagrijverlichting zit bovenin, de daadwerkelijke koplampen een laag eronder. Wie goed kijkt, ziet dat Volkswagen boven de voorruit een lidar-module heeft verwerkt.