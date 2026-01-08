Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volkswagen ID Era 9X is kolossale elektrisch aangedreven SUV mét benzinemotor

Grootste Volkswagen SUV

9
Volkswagen ID Era 9X
Lars Krijgsman

Maak kennis met de Volkswagen ID Era 9X. Dat is een gigantische elektrisch aangedreven SUV die direct de boeken in duikt als de grootste SUV die Volkswagen ooit heeft gemaakt. Oh, en hij heeft ook een benzinemotor.

De in Nederland niet leverbare Volkswagen Atlas/Teramont is met zijn wagenlengte van 5,04 meter behoorlijk groot. Groter nog dan de Touareg die in Nederland de rol van grootste Volkswagen-SUV op zich nam. De nieuwe en tevens niet in Nederland leverbare Teramont Pro is met 5,16 meter zelfs nóg langer. Er zijn meer giga-Volkswagens die in Europa nooit geleverd zijn. Wat te denken van de 5,17 meter lange Talagon, of deze 5,35 meter lange en meer MPV-achtige Viloran? Geen enkele SUV is echter zo groot als de nieuwe Volkswagen waarvan AutoWeek nu de eerste foto's en informatie heeft opgedoken. Dit is de Volkswagen ID Era 9X.

De Volkswagen ID Era 9X is de productieversie van de in april vorig jaar in China getoonde ID Era. Dat studiemodel werd toen gelijktijdig met twee andere conceptuele Volkswagens getoond. Een voor elke grote joint-venture die Volkswagen in China heeft. De Volkswagen ID Era 9X komt uit de koker van het samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen. Hij is 5,21 meter lang, 2 breed en 1,81 meter hoog. Tussen de voor- en achteras zit een heftige 3,07 meter.

Volkswagen ID Era 9X

De Volkswagen ID Era 9X is maar liefst 5,21 meter lang!

Ondanks dat zijn naam anders doet vermoeden, is de 2.700 kilo zware SUV géén EV. Wel is hij altijd elektrisch aangedreven. Inderdaad, we hebben hier te maken met een nieuwe zogenoemde EREV. Een elektrisch aangedreven auto met een benzinemotor aan boord die het accupakket kan bijladen als dat nodig is. De benzinemotor is een 1.5 die 143 pk krachtig is, maar die in geen enkel geval de wielen aandrijft. Het accupakket zou met zijn 62,5 kWh natuurlijk veel te klein zijn voor. Vandaar de aanwezigheid van een verbrandingsmotor. De elektromotor die de achterwielen aandrijft, schopt het tot 299 pk.

Opvallend: de Volkswagen ID Era 9X heeft een behoorlijk dicht front en heeft over twee verdiepingen uitgesmeerde verlichting. De led-dagrijverlichting zit bovenin, de daadwerkelijke koplampen een laag eronder. Wie goed kijkt, ziet dat Volkswagen boven de voorruit een lidar-module heeft verwerkt.

9 Bekijk reacties
Volkswagen

PRIVATE LEASE Volkswagen

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2 Persoons 09-2020

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI E6 Bakwagen met achterdeuren 2 Persoons 09-2020

  • 2020
  • 121.078 km
€ 12.040
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 3x R-line|PANO|360 CAM|KEYLESS|SFEER|BOMVOL!

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 3x R-line|PANO|360 CAM|KEYLESS|SFEER|BOMVOL!

  • 2021
  • 103.401 km
€ 32.950
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion

Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion

  • 2023
  • 81.625 km
prijs op aanvraag

Lees ook

Nieuws
Volkswagen E-Transporter Kombi

Volkswagen E-Transporter krijgt grotere accu en vierwielaandrijving

Nieuws
Volkswagen Golf vs. Volkswagen Polo

Niet eerder zijn er zoveel tweedehands auto's verkocht en dit zijn de populairste

Achtergrond
Volkswagen Golf 1 Cabriolet inclusief prototype

De eerste Volkswagen Golf Cabrio was gepland zonder rolbeugel maar werd toch het aardbeienmandje

Nieuws
Volkswagen ID Polo - interieur

Eerste blik op interieur Volkswagen ID Polo: de grote terugkeer van echte knoppen

Op Zoek Naar
Peugeot 308 occasion

Nuchter het nieuwe jaar in met een tweedehands stationwagon van €14.500

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.