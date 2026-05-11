Volkswagen ID Era 5S: wel een ID, maar niet elektrisch!

De ene Volkswagen is de andere niet en zo is het ook het ene ID-model van Volkswagen de ander niet. Sterker nog: niet elk ID-model is een elektrische Volkswagen! Dat bewijst deze fonkelnieuwe Volkswagen ID Era 5S.

Er bestaan al heel wat ID-modellen van Volkswagen die elders wel, maar in Nederland helemaal niet te koop zijn. We noemen de ID6, de nieuwe Volkswagen ID Aura T6, de minstens zo nieuwe ID Unyx 07, ID Unyx 08 en ID Unyx 09. Er is er nu nog een: de Volkswagen ID Era 5S. Hoewel die auto wat naam betreft aan het ID-label voor elektrische modellen hangt, is het helemaal geen EV!

De Volkswagen ID Era 5S is namelijk een plug-in hybride. Dat klinkt ronduit bizar, het ID-label is immers in het leven geroepen voor elektrische Volkswagens. Dat is precies waar het ID Era-label om de hoek komt kijken. ID Era is binnen de Chinese ID-familie weer een sublabel. Het wordt door het samenwerkingsverband SAIC Volkswagen gevoerd. In de vorm van de Volkswagen ID Era 9X lanceerde SAIC Volkswagen eerder dit jaar al een plug-in hybride ID Era-model.

Over de Volkswagen ID Era 5S kunnen we je nog niet heel veel vertellen. Wat we tot nu toe weten: hij is 4,84 meter lang, 1,88 meter breed en 1,51 meter hoog. Zijn wielbasis: 2,77 meter. Hij legt 1.655 kilo in de schaal en heeft een 105 pk sterke 1.5 benzinemotor. De elektromotor brengt een maximaal vermogen van 177 pk op de been. Hoe groot de accu is, weten we nog niet. Zekerder zijn we over zijn komst naar Europa: die kun je wel schudden.