Nog voordat de Volkswagen ID Cross is onthuld, kan AutoWeek je de vanafprijs van die auto vertellen. Hij is er straks vanaf €27.990 en is daarmee slechts iets duurder dan de fonkelnieuwe Volkswagen ID Polo.

Op de dag dat de elektrische Volkswagen ID Polo is gepresenteerd, kan AutoWeek je de vanafprijs van zijn SUV-broertje vertellen. We hebben het dan natuurlijk over de Volkswagen ID Cross, een auto die zich tot de ID Polo verhoudt zoals de T-Cross tot de conventionele Polo met benzinemotoren.

De Volkswagen ID Polo heeft een vanafprijs van €24.990. En de Volkswagen ID Cross? Die mag straks vanaf €27.990 mee naar huis. Voor dat geld krijg je een 4,16 meter lange elektrische cross-over met 116 pk, een 37 kWh accu en een rijbereik van 316 kilometer. Snelladen kan met deze versie met 90 kW. Deze vanafprijs geldt voor de Volkswagen ID Cross Trend. Die wordt pas vanaf medio februari volgend jaar leverbaar.

Eerder komen de Volkswagen ID Cross Life en ID Cross Style. Beide uitvoeringen zijn er met 135 pk en 37 kWh accu en met 211 pk en 52 kWh accu. De variant met het grootste rijbereik schopt het tot een actieradius van 436 kilometer. Ga je voor een ID Cross met de grotere accu, dan kun je met 105 kW in plaats van 90 kW snelladen.