De Volkswagen ID Polo krijgt natuurlijk ook een hoogpotig alternatief. Die elektrische cross-over komt in 2026 op de markt en nu wordt al heel duidelijk hoe die nieuwe Volkswagen er precies uit komt te zien.

Highlights Volkswagen ID Cross Concept

Vooruitblik op cross-over naast ID Polo

Helemaal elektrisch en tot 420 kilometer bereik

Nieuwe designtaal

Komt in de zomer van 2026

Opeens gebeurt er in ID-land een heleboel. Volkswagen kiest voor een nieuwe naamstrategie voor zijn elektrische ID-modellen. Het elektrische alternatief voor de Volkswagen Polo gaat niet ID2, maar ID Polo heten. Maar er is meer. Zo breidt Volkswagen zijn ID-gamma de komende jaren uit met diverse nieuwe of vernieuwde modellen. Zo krijgt de elektrische Volkswagen ID Polo een cross-over naast zich. Met deze ID Cross Concept blikt Volkswagen er al heel concreet op vooruit.

De productieversie van de Volkswagen ID Cross Concept komt in 2026 op de markt en verhoudt zich tot de elektrische ID Polo zoals de T-Cross nu tot de Polo-met-verbrandingsmotoren. Volkswagen combineert het ID-label vanaf nu met 'iconische modelnamen'. Of Volkswagen modelnaam 'T-Cross' iconisch genoeg vindt om hem aan het ID-label te verbinden, valt nog te bezien. De productieversie zou ID T-Cross, of simpelweg ID Cross kunnen gaan heten. Zekerder zijn we over de afmetingen en specificaties.

Tot 420 kilometer bereik

De Volkswagen ID Cross Concept is 4,16 meter lang en is daarmee iets groter dan de zo'n 4,10 meter lange T-Cross. Het studiemodel is 1,84 meter breed en 1,59 meter hoog. Het feit dat Volkswagen de afmetingen in millimeters communiceert, wijst er ongetwijfeld op dat daar goed over is nagedacht. We mikken erop dat de productieversie wat formaat betreft er nauwelijks van gaat afwijken. De wielbasis van de conceptuele cross-over bedraagt 2,6 meter.

De ID Polo belooft de interieurruimte van een Volkswagen Golf te bieden. Deze cross-over troont op dezelfde basis als die toekomstige hatchback en belooft ook heel ruim te worden. De bagageruimte is 450 liter groot en daarnaast heeft de ID Cross nog een frunk waar 25 liter in past. Ideaal voor het tijdelijk huisvesten van de laadkabel. Dat de ID Cross Concept een concrete voorbode is, blijkt wel uit het feit dat Volkswagen zelfs een maximale kogeldruk (75 kilo) en een maximum trekgewicht van 1.200 kilo communiceert. Een belangrijk signaal: je kunt er dus heel wat mee trekken.

Het MEB+ geheten platform dat onder de auto schuilgaat, is in de basis geschikt voor voorwielaandrijvers. De Volkswagen ID Cross Concept heeft op de vooras dan ook een 211 pk sterke elektromotor. Die helpt de cross-over aan een topsnelheid van 175 km/h. Relevanter is natuurlijk de actieradius: die bedraagt 420 kilometer. Hoe groot de accu is en met hoewel kW's je die weer kunt voljagen met stroom, vermeldt Volkswagen niet.

Design

De Volkswagen ID Cross Concept is, net als de ID2all Concept die al vooruitblikte op de ID Polo, relatief vrij van een overdaad aan uiterlijke tierelantijnen. VW's nieuwste studiemodel is dan ook getekend volgens een nieuwe designtaal die Volkswagen Pure Positive heeft genoemd. We zien een front met relatief platte led-koplampen met led-uitlopers die tot een nadrukkelijk aanwezig verlicht Volkswagen-logo doorlopen. In de portieren verzonken handgrepen? Vergeet het maar. Opmerkelijk is de vormgeving van de C-stijl: daarin zien we bijna Citroën-achtige sierelementen. De achterlichten bestaan plat en lopen over de gehele breedte van de achterklep. Ook hier zien we een verlicht Volkswagen-logo. Leuk weetje: de exterieurkleur heet Urban Jungle Green. Klaar voor de stadsjungle dus, wat dat precies ook mag inhouden.

Interieur

Wie door de bijna monochromatische kleurstelling van het interieur heen kan prikken, ziet hier voor zeker 90 procent de werkplek van de productieversie. De opzet is bekend: achter het stuurwiel een digitaal instrumentarium (11-inch) zonder overkapping, centraal in het dashboard een groot infotainmentscherm met een diagonaal van 13 inch. Volkswagen past steeds vaker weer fysieke knoppen toe en dat is in deze ID Cross Concept niet anders. We komen ze tegen in de deurpanelen, op het stuurwiel en een verdieping onder het infotainmentscherm. In de middentunnel is een grote inductielader geplaatst, onder de middentunnel zijn slimme opbergvakken ondergebracht. Ook voor de kleur van het interieur heeft Volkswagen een kleine vergadering ingelast. De naam die daar uit is gerold: Vanilla Chai. Minstens zo opmerkelijk zijn de planten die erin zijn ondergebracht.

Bijna af

Niet alleen wij, ook Volkswagen zelf noemt de ID Cross Concept een productierijp studiemodel. Hoe de productieversie opdroogt, weten we in de zomer van 2026. De ID Polo komt in de eerste helft van 2026. De elektrische instapper van Volkswagen - die misschien wel ID Up gaat heten - staat voor 2027 op de rol.