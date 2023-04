Volkswagen ID Buzz zonder '1st'

Net als de andere ID-modellen was de langverwachte Volkswagen ID Buzz er aanvankelijk alleen in twee verschillende ‘1st’ versies. Die waren lekker dik uitgerust, zagen er altijd heel compleet uit en lieten qua uitrusting weinig te wensen over, maar met een vanafprijs van €71.490 betaalde je daar ook goed voor.

Volkswagen vindt nu dat het tijd is om afscheid te nemen van de introductieversies en stelt de Volkswagen ID Buzz als reguliere Pro voor. De in de basis wat simpeler uitvoering is wat uiterlijk betreft geen complete verrassing, want bestelversie ID Buzz Cargo was al eerder relatief eenvoudig uitgevoerd. Op de nieuwe basisversie van de personen-ID Buzz zien we dezelfde basis-ledverlichting, met reflectoren aan de voorkant en zonder de doorlopende lichtbalk op neus én kont. Ook is de auto standaard in één kleur uitgevoerd, waarbij het getoonde Mono Silver Metallic de enige kleur zonder meerprijs is. Uniwit of -zwart kan, maar kost een klein beetje extra. Het goede nieuws: de blije felgele, groene of oranje tinten zijn er ook nog, al dan niet in combinatie met wit. De kleuren van het exterieur zijn indien gewenst ook vanbinnen mogelijk, net zoals dat bij de First het geval was. Het dashboard is standaard wat fraaier van vorm dan dat van de Cargo, waar functionaliteit hoogtij viert. De non-First brengt ook meer keuze als het om wielen gaat. De 20-inch exemplaren met de naam ‘Stockton’ (foto 5) zijn volgens ons bijvoorbeeld nieuw en ogen lekker retro.

Technisch en qua indeling verandert er dan weer niets aan de Volkswagen ID Buzz. Hij heeft dus nog steeds een accu van 77 kWh en 204 pk op de achterwielen. Qua uitrusting noteren we onder meer stoel- en stuurverwarming en cruise control, maar weer geen adaptieve cruise control of middenarmsteunen. Dat is uiteraard allemaal wel mogelijk, maar dan moet er worden bijbetaald. In de basis is de Buzz met de komst van deze nieuwe uitvoering iets minder duur: de Volkswagen ID Buzz is er nu vanaf €67.490. De eerdere 1st-versies komen per direct te vervallen. In de toekomst verwachten we trouwens meer varianten van de ID Buzz, waaronder een langere versie met meer zitplaatsen.