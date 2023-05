Volkswagen ID Buzz nu ook als 'ambulance'

De Volkswagen ID Buzz is onlangs al in een Wegenwachtjasje gestoken en nu trekt de elektrische bus ook een ander 'uniform' aan. Dit is de eerste als 'ambulance' uitgedoste ID Buzz, al lijkt het iets meer dan het werkelijk is.

De Volkswagen ID Buzz is nog een zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen, maar dit exemplaar is in elk geval niet te missen als je 'm tegenkomt. Deze ID Buzz is namelijk vanbuiten helemaal in de bekende ambulance-kleuren gehuld en bovendien voorzien van enkele vrij subtiele zwaailichten. Die zitten niet op het dak, zoals je gewend bent, maar achter de ruiten om de stroomlijn niet negatief te beïnvloeden.

Een echte ambulance is de ID Buzz volgens de officiële lezing overigens niet. Het gaat hier om een Officier van Dienst Geneeskundig-voertuig. Hiermee rijdt de OvDG bijvoorbeeld naar incidenten als er coördinatie nodig is. Medische zorg wordt er dus niet verleend vanuit of in de ID Buzz.

Het gaat bovendien voorlopig om een eenmalige aanpassing van een ID Buzz, uitgevoerd door Visser, een ombouwspecialist van hulpverleningsvoertuigen in Leeuwarden, in opdracht van UMCG Ambulancezorg. “Wij testen hem momenteel onder andere als OvDG-voertuig. Tegelijkertijd onderzoeken we ook zijn kwaliteiten als huisartsenauto voor ons zusje MAI Medische Diensten, voor huis- en locatiebezoeken in de regio,” aldus Ben Hendriks, coördinator mobiliteit en ALS ambulancechauffeur bij UMCG Ambulancezorg. Mocht het bevallen, dan volgen er misschien meer. Je kunt dit exemplaar in elk geval al tegen gaan komen in Drenthe en Friesland.