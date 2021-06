Volkswagen ID Buzz in productietrim

Eerder in juni dook een opvallend verbouwde mule op van de Volkswagen ID Buzz, de elektrische bus van Volkswagen waar het merk al in 2017 met de ID Buzz Concept op vooruitblikte. Deze week hebben we een nieuwe set spionagefoto's van de ID Buzz voor je in de aanbieding, platen waarop de elektrische ruimtereus voor het eerst in productierijpe vorm is te zien.

Hoewel de elektrische ID Buzz waarmee Volkswagen aan het testen is geslagen voor het eerst geen grondig verbouwde carrosserie van een Transporter meer draagt, hangt de elektrische bus nog wel goed in de camouflageplakkers. Volkswagen heeft stickers rond de koplampen en achterlichten geplakt om de kijker te misleiden en ook de mistlampen in de voorbumper lijken niets anders dan stickers te zijn. De stickers die de nauwelijks zichtbare daadwerkelijke achterlichten bedekken, lijken overigens sterk op die achterop de Opel Insignia. De relatief grote koelopeniper is wel echt. De ID Buzz krijgt verder een vrij dichte neus. Van opzij bezien valt op hoe kort de snuit van de elektrische ID Buzz wordt. Die korte en relatief kale neus van de ID Buzz is op deze foto's verder beplakt met zwarte en chroomkleurige plakkers, al is het mogelijk dat de koplampen daadwerkelijk optisch aan elkaar worden geknoopt door een chroom- en/of ledstrip. Net als de nieuwe Volkswagen Multivan krijgt ook de ID Buzz een in twee delen opgeknipte A-stijl.

De ID Buzz op deze foto's heeft geen reguliere achterruiten en dat wijst er op dat Volkswagen hier de op stapel staande bestelversie van de auto aan het testen is, de ID Buzz Cargo, al komt er ook een reguliere personenversie van. De ID Buzz Concept die Volkswagen in 2017 liet zien, was 4,94 meter lang en had een wielbasis van 3,3 meter. De productieversie zal vergelijkbare afmetingen hebben en mogelijk komt de ID Buzz in meer dan één lengtemaat beschikbaar. Het accupakket van de ID Buzz Concept was maar liefst 111 kWh groot. Kijk niet gek op als een pakket van soortgelijk formaat ook in de productieversie komt, al heeft Volkswagen ongetwijfeld ook kleinere pakketten op de planken liggen.

Volkswagen brengt de ID Buzz volgend jaar op de markt.