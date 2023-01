Volkswagen ID Buzz GTX krijgt 340 pk, komt dit jaar

Even geleden meldden we dat Volkswagen van elk ID-product een sportievere GTX-variant wil maken. Dus ook van de ID Buzz. Daarover sprak een journalist van het Britse Autocar het hoofd van Volkswagens ontwikkelingsafdeling, Kai Gruenitz. Dat deed hij in aanloop naar de Car of the Year-verkiezing, waarvoor de ID Buzz tot de finalisten behoort. Welke auto die verkiezing wint, krijgen we overigens morgen te horen.

Of de ID Buzz nu de auto van het jaar is of niet; er komen hoe dan ook allerlei varianten op de auto. Dat begint met een versie met een 25 cm langere wielbasis, die halverwege dit jaar op de markt komt. Die auto zal met meerdere stoelconfiguraties te krijgen zijn en niet alleen met de vijfzits opstelling van de oorspronkelijke Buzz. Later in 2023 komt er ook een ID Buzz GTX, die vermoedelijk op de kortere van de twee platforms staat. De GTX krijgt vierwielaandrijving dankzij twee elektromotoren die samen 340 pk leveren, nieuwe kleuren en wat extra aankleding.

Camperversie Volkswagen ID Buzz

Aanvankelijk dachten we dat de ID Buzz GTX 300 pk zou krijgen, net als de ID4 en ID5 GTX, maar het wordt dus iets meer. Daardoor zouden we niet raar opkijken als de ID4 en ID5 GTX later ook de 340 pk-versie van de aandrijflijn krijgen. De ID3 GTX volgt overigens ook dit jaar, gelijktijdig met de facelift van de ID3. Volkswagen mikt voorzichtig op 2025 voor de California-versie van de Buzz - een campertje dus. Officieel is daarover nog niks bekend, maar reken maar dat die er komt.