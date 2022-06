Volkswagen ID Aero: elektrische sedan komt in 2023

Volkswagen heeft een nieuwe set designschetsen laten zien van zijn eerste volledig elektrische sedan: de ID Aero. De ID Aero komt eerst in China op de markt, maar wordt in 2023 ook in Europese vorm gepresenteerd.

Volkswagen is niet van plan om met een volledig elektrische Passat te komen. Althans, niet direct. Er komt namelijk nog één keer een reguliere Passat met verbrandingsmotoren. Volkswagen werkt wél aan een elektrisch Passat-alternatief, die de ID-familie versterkt en die op termijn zijn tanden moet zetten in de Tesla Model 3 en de spoedig te onthullen Hyundai Ioniq 6. Volkswagen geeft nu designschetsen vrij die een goede indicatie geven van wat je van de ID Aero kan verwachten.

De ID Aero wordt overduidelijk het broertje van de ID Space Vizzion, een elektrische stationwagon die Volkswagen in 2019 presenteerde. De ID Aero krijgt een typisch gedeeltelijk dicht ID-neusje, een vloeiend aflopende daklijn en een korte bilpartij waarbij nog maar de vraag is of Volkswagen er een sedan- of hatchbackklep in hangt. Op eerdere testexemplaren waren al in de portieren verzonken handgrepen zichtbaar. De ID Aero Space Vizzion was net geen 5 meter lang, had een wielbasis van 2,97 meter en werd voorgesteld als 279 pk sterke achterwielaandrijver en als vierwielaangedreven variant met 340 pk. De ID Space Vizzion zou tot 590 WLTP-kilometers ver moeten komen op een volgeladen 77-kWh accu. Op basis van spionagebeeld hebben we al eens een productieversie laten tekenen door onze illustrator. Die virtuele vooruitblik blijkt behoorlijk nauwkeurig te worden.

Gecharmeerd van wat je op deze digitale tekeningen ziet? Dan hoef je niet lang te wachten. Op 27 juni beleeft de ID Aero namelijk zijn publieksdebuut. Het gaat echter niet om een een productiemodel, maar om een pre-productieversie. De Chinese markt is de eerste waar Volkswagen zijn elektrische ID Aero op de markt brengt en wel vanaf de tweede helft van 2023. Het voor de Europese markt bestemde productiemodel ziet in 2023 het levenslicht.

Het is goed mogelijk dat het design van de ID Aero die in China op de markt komt gaat afwijken van de Europese variant Het ligt er namelijk maar net aan welk samenwerkingsverband de ID Aero die je op deze designplaten ziet produceert. Zo verkoopt de joint-venture FAW-Volkswagen de ID4 zoals je die in Europa kent als ID4 Crozz. Samenwerkingsverband SAIC-Volkswagen verkoopt diezelfde SUV als ID4 X met een aangepaste voor- en achterzijde.

Daarnaast is het niet verrassend dat de Chinese markt van Volkswagen prioriteit krijgt bij de introductie van een elektrische vierdeurs. Dat heeft ongetwijfeld ten dele te maken met de nog grote vraag naar vierdeurs sedans in het immense land, maar ook met het gegeven dat in China ook al een elektrische ID-SUV verkoopt die nooit naar Europa is gekomen: de ID6. Ook die is er overigens als ID6 X en als ID6 Crozz. De Europese ID Aero rolt volgend jaar in het Duitse Emden van de band, in dezelfde fabriek waar Volkswagen ook de Passat en Arteon bouwt.