Elektrische Volkswagen ID.6 gesnapt

De ID-familie, die vandaag de dag enkel uit de ID.3 bestaat, verwelkomt later deze maand zijn tweede lid: de ID.4. De ID.4 is in feite de middelgrote elektrische cross-over van het stel, het zustermodel van de Skoda Enyaq, dat het net als die Tsjechische SUV gaat opnemen tegen auto's als de elektrische Ariya van Nissan. Het blijft heus niet bij de ID.3 en de ID.4. Volkswagen heeft de afgelopen jaren tal van studiemodellen laten zien die smeken om een productieversie. Een daarvan, de ID.Crozz, droogt op als de reeds genoemde ID.4. De hagelnieuwe SUV die op deze set foto's is te zien, is de afgeleide van de ID. Roomz die in 2019 in Shanghai schitterde.

Hoewel Volkswagen zijn best doet het testmodel te vermommen als Peugeot 5008, is overduidelijk dat hier een volledig elektrische MPV van Volkswagen zijn MEB-benen strekt. Wat design betreft lijkt de nieuwe MPV, die Volkswagen zeer waarschijnlijk ID.6 gaat noemen, sterk op het vorig jaar gepresenteerde studiemodel waar hij van is afgeleid. Dat betekent dus ook dat de ID.6 sterke uiterlijke overeenkomsten vertoont met de later deze maand te lanceren ID.4. Zwart-wit gezien is de ID.6 dan ook tot de ID.4 wat de Peugeot 5008 tot de 3008 is. Die Peugeot-vermomming lijkt dan ook niet zomaar gekozen. Reken op een MPV die zich uitstrekt over een afstand van dik 4,9 meter en die dankzij een stevige wielbasis van zo'n 3 meter plek biedt aan vijf tot zeven inzittenden. De schuifdeuren van de ID.Roomz hebben plaats moeten maken voor reguliere portieren.

Onderhuids uiteraard een variant van het speciaal voor EV's van de Volkswagen Groep ontwikkelde modulaire MEB-platform. De ID.Roomz had twee samen 306 pk sterke elektromotoren aan boord, units die hun energie putten uit een 82 kWh accupakket. Reken voor de productieversie in ieder geval ook op mildere aandrijflijnen. Zo is de Skoda Enyaq - en waarschijnlijk de ID.4 straks - ook beschikbaar met een 55 kWh groot accupakket en met een 62 kWh groot exemplaar. Reken op elektromotoren van 180 pk, 204 pk, 265 pk en de genoemde 306 pk sterke versie.

ID-modellen

Wat er nog meer in het ID-vat zit? Behoorlijk wat! Naast de ID.3, ID.4 en de hier zichtbare ID.6 komt onder meer nog een voor 2022 gepland staande productieversie van de ID. Vizzion. Die auto krijgt datzelfde jaar mogelijk gezelschap van een stationbroer, een auto waar de ID. Space Vizzion al als voorbode op diende. Meer ID-geweld komt in de vorm van de productieversie van de ID.Buzz en van diens bestelversie, de ID. Buzz Cargo. Modelnaam ID.5 is mogelijk voorbehouden aan de coupébroer van de ID.4.