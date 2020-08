Volkswagen ID.4 komt binnen enkele weken

Volkswagen heeft er geen geheim van gemaakt dat de ID.3 gezelschap zou krijgen van de rianter bemeten ID.4. Die zou ergens in 2020 gepresenteerd moeten worden, maar met nog vier volle maanden voor ons dit jaar blijft dat een ruim begrip. Bij een nieuwe teaser weten de Wolfburgers het echter iets te concretiseren: binnen enkele weken maakt het publiek al kennis met de productierijpe ID.4. Dat laat het merk via de Amerikaanse kanalen weten. De ID.4 is immers een belangrijke speler voor in Noord-Amerika, want de ID.4 belooft het eerste ID-model voor die markt te worden. Met de aankondiging dat het nog enkele weken duurt, durven we al op een onthulling in september te rekenen.

Qua techniek verwachten we geen hele grote verrassingen en borduurt de elektrische SUV naar alle waarschijnlijkheid voort op de techniek uit de ID.3. Reken dus in eerste instantie op achterwiel aangedreven versies die beschikken over accupakketten tot 77 kWh. Volkswagen liet eerder weten dat ID.4 tot 500 kilometer moet kunnen afleggen op één volle acculading. Als de productie soepel verloopt, verschijnt de ID.4 volgend jaar op de markt. Hoe de koets eruit komt te zien is door teasers en gelekt beeld geen heel groot geheim meer.