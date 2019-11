Volkswagen Group stelt winstverwachting bij

De auto-industrie heeft het wereldwijd op verschillende fronten steeds zwaarder en diverse concerns waarschuwen daarom ook voor een afvlakking van de groei. Ook de Volkswagen Group schetst een wat minder rooskleurig einde van de huidige periode. Van 2016 tot en met 2020 hield het concern rekening met een groei in verkopen van 'meer dan 25 procent' maar dat stelt het nu bij naar 20 procent. Dat bericht Automotive News. De afnemende vraag in grote markten speelt daarin een belangrijke rol. Volkswagen zegt voor volgend jaar rekening te houden met verdere afname van de vraag in diverse markten.

De ietwat tegenvallende vraag ziet Volkswagen uiteraard ook terug in de inkomsten. Daarom stelt het Duitse concern de verwachte winstgroei over de periode 2016-2020 ook bij van ruim 30 procent naar 25 procent. De financiële topman van de Volkswagen Group, Frank Witter, geeft aan dat het inmiddels duidelijk is dat er een einde begint te komen aan een opleving van de automarkt. "Het hoogtepunt van het feest is achter de rug", aldus de topman. De komende jaren wil Volkswagen daarbij ook nog een flinke klap geld gaan investeren in autonome voertuigen en elektrisch rijden, zo hoorden we vorige week.