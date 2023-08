Volkswagen Group biedt chiptekort het hoofd met speciaal comité

De Volkswagen Group verwacht dat de chipbusiness in de automotive in 2030 ongeveer drie keer groter is dan nu, dus neemt de groep voorzorgsmaatregelen om de negatieve gevolgen van eventuele toekomstige tekorten te ondervangen. Zo gaat Volkswagen chips direct inkopen bij de fabrikanten, in plaats van dat ze dat overlaten aan derde producenten die onderdelen voor Volkswagen maken. Hiermee volgt de groep het voorbeeld van onder meer Stellantis.

Van 'het chiptekort neemt af', naar 'het chiptekort speelt binnenkort geen rol meer' en weer naar 'dreiging chiptekort nog lang niet weg': het tekort aan semiconductoren - oftewel chips - houdt de auto-industrie alweer zo'n drie jaar bezig. En hoewel de problemen minder groot zijn dan ze waren, liggen nieuwe moeilijkheden op de loer. Heel gek is dat niet: het aantal chips in auto's neemt nog altijd rap toe en ook de komende jaren, als er meer elektrische auto's met meer software-gestuurde onderdelen geproduceerd worden, zal de vraag naar chips flink toenemen. Volgens Volkswagen gaat er nu zo'n $50 miljard per jaar om in de automotive chipbusiness, waar dat in 2030 richting de $150 miljard zal zijn.

Nog veel meer chips, dus - en het is nog maar de vraag of de chipindustrie de groeiende vraag bij zal kunnen benen. Onder meer in Duitsland worden, ook met dank aan subsidie, nieuwe chipfabrieken gebouwd om de grote vraag te kunnen beantwoorden. Nieuwe chipfabrieken - en nieuwe chips an sich - zijn echter behoorlijk complex, waardoor productiecapaciteit niet zomaar gepland en gerealiseerd is. Het zou dan ook zomaar kunnen dat de omvang van het chiptekort op een zeker moment weer groter is.

Daarom nemen autofabrikanten maatregelen en zo ook Volkswagen, naar goed voorbeeld van Stellantis. Dat concern liet vorige maand al weten voortaan direct bij chipfabrikanten chips in te kopen, om meer grip te hebben op de voorraden en de aanvoer. Ook de Volkswagen Group gaat dat nu doen. De groep richtte alweer even geleden zelfs een aparte tak op (de Semiconductor Sourcing Committee, SCC) die voor het gehele concern (!) de aanvoer van chips tracht veilig te stellen.

De SCC koopt bij maar liefst tien producten direct chips in, om die vervolgens zelf te verdelen over de producenten die onderdelen voor Volkswagen produceren. Eerder zorgden die producenten doorgaans zelf voor de chiptoevoer, maar dat brengt voor de nabije toekomst te veel onzekerheden, zo moet Volkswagen hebben gedacht. Het is een van de mogelijke manieren om het chiptekort het hoofd te bieden, net als het ontwerpen van verschillende onderdelen die allemaal gebruik maken van dezelfde soort chips, of onderdelen die juist gemaakt kunnen worden met verschillende soorten chips.