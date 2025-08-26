Ga naar de inhoud
Volkswagen Golf R doet er nog een schepje bovenop

'R350'

1
Joas van Wingerden

Onlangs werd een Volkswagen Golf GTI de snelste Volkswagen ooit op de Nürburgring, maar er lijkt een kaper op de kust te zijn. De Volkswagen Golf R krijgt een krachtkuur.

De Volkswagen Golf GTI is al enkele generaties niet de crème de la crème in Golf-land, die eer valt ten deel aan de Golf R. Toch was onlangs een extra heftige Golf GTI de snelste Volkswagen ooit op de Nürburgring-Nordschleife. Het zou zomaar kunnen dat die Golf GTI Edition 50 de kroon niet lang op zijn hoofd mag houden. Volkswagen werkt aan een extra heftige Golf R.

Naar verluidt krijgt de auto die we op deze spionagefoto's op de Nordschleife zien de naam Golf R350. Je raadt ongetwijfeld al waar dat getal voor staat: het vermogen. Normaal gesproken pompt de 2.0 TSI er 333 pk uit in de Golf R, dus we hebben het over dik vijf procent meer vermogen. Volkswagen zou ook het chassis verder aanscherpen en 'm extra licht maken. Dat belooft wat voor het bochtenwerk.

Volkswagen Golf R350 spyshots

Het lijkt erop dat je de heftigste Golf R straks vanbuiten herkent aan koelopeningen in de motorkap, maar kijk er niet gek van op als er straks meer (weliswaar subtiele) uiterlijke extra's zijn. Waarschijnlijk komt de Golf 'R350' in beperkte oplage op de markt. Misschien wordt het wel de eerste productie-Golf ooit met een prijskaartje van tegen een ton ...

Volkswagen Volkswagen Golf Supercars & Sportscars

