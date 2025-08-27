Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Volkswagen Golf krijgt vijfcilinder uit Audi RS3'

Wild gerucht

3
Volkswagen Golf R
Joas van Wingerden

De Volkswagen Golf en Audi A3 zijn uiteraard aan elkaar verwant, maar zijn technisch zeker niet 100 procent gelijk. Het misschien wel grootste verschil is dat je de Audi met vijfcilinder kunt krijgen. De Golf straks mogelijk ook.

Het is momenteel even hot hatch-tijd voor de testers van de Volkswagen Group, want zowel de Golf R als Audi RS3 zijn recent gespot op de Nürburgring-Nordschleife. Bij de RS3 in kwestie lijkt het om een extra sterke uitzwaaiversie te zijn, die ook meteen het einde van Audi's vijfcilinder inluidt. De Volkswagen Golf R die is gespot, zou eveneens een extra sterke krachtbron in de neus hebben. Dan hebben we het natuurlijk over de 2.0 TSI. Of toch niet?

Volkswagen Golf R350 spyshots

Extra koelopeningen in de neus van de gespotte Golf. Overdaad voor de vierpitter, maar nodig voor een vijfcilinder?

Hoewel onze spionagefotograaf met geen woord rept over een vijfcilinderroffel bij de Golf, gaat nu het gerucht dat de extra sterke Volkswagen Golf R die wel in zijn neus heeft. Dat zegt Autocar, althans. De Britten hebben het echter de laatste tijd wel vaker bij het verkeerde eind, maar het is een interessant idee. In theorie zou het moeten kunnen om de 2.5 TFSI in de Golf R te proppen. Volkswagen zou het van plan zijn om 25 jaar Golf R op een spectaculaire wijze te vieren. We zijn benieuwd.

3 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen Golf

PRIVATE LEASE Volkswagen Golf

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen Golf Style Edition eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Advance pakket | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

Volkswagen Golf Style Edition eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Advance pakket | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

  • 2025
  • 10 km
€ 45.765
Volkswagen Golf Variant Life Edition | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

Volkswagen Golf Variant Life Edition | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

  • 2025
  • 10 km
€ 42.870
Volkswagen Golf 1.0 TSI Highline AUTOMAAT LED NL-AUTO NAP!

Volkswagen Golf 1.0 TSI Highline AUTOMAAT LED NL-AUTO NAP!

  • 2017
  • 199.468 km
€ 11.995

Lees ook

Nieuws
Volkswagen Golf crashtest

Volkswagen Golf II tegen muur geramd: 'Enorm verschil met nu'

Nieuws
Volkswagen Golf R350 spyshots

Volkswagen Golf R doet er nog een schepje bovenop

Mijn eerste auto
Volkswagen Golf II voor mijn eerste auto

Omdat een GTI uit den boze was kocht Jerome deze Golf II 1.8 als eerste auto

Reportage
Volkswagen Golf GTE en Volkswagen e-Golf

Plug-in hybride Volkswagen Golf presteert elektrisch al bijna hetzelfde als eerste e-Golf

Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50: ‘Tijd op Nordschleife zou nog 2 tot 3 seconden sneller kunnen’

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.