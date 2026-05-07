Er was een tijd dat hot hatches elkaar de tent uit vochten om de titel 'Snelste voorwielaangedreven auto op de Nürburgring'. Dat krijgt nu een vervolg. De Renault Mégane RS Trophy-R moest zijn titel in 2023 afstaan aan een Honda Civic Type-R zonder airco - want dat scheelt kilo's - en nu raakt die Honda de titel kwijt. De nieuwe snelste voorwielaangedreven auto op de Nürburgring is de Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50.

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 is een extra sportieve variant van de Golf GTI Clubsport, wat op zijn beurt weer een scherpere versie is van de reguliere Golf GTI. De Golf GTI Clubsport Edition 50 wist een ronde op de 20,832 kilometer lange Nordschleife in 7 minuten en 44,523 seconden af te leggen. Wat de winst is ten opzichte van voormalig recordhouder Civic Type-R Grade S? Hou je vast: 0,358 seconden. Over een afstand van dik 20 kilometer.

De 325 pk sterke Golf GTI Clubsport Edition 50 die door Volkswagens test- en ontwikkelingsrijder Benjamin Leuchter over de Nordschleife is gestuurd, was geen standaardexemplaar. Hij was namelijk uitgerust met het optionele en €3.890 kostende GTI Performance Pakket. Dat bevat speciaal 19 inch lichtmetalen wielen, semi-slicks, een speciaal afgesteld sportonderstel en een lichtgewicht R-Performance uitlaatsysteem met titanium achterdempers.