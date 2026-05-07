Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 Nordschleife
 
Nieuws

Volkswagen Golf GTI verslaat Civic Type-R en is koning van de Nordschleife

Vergeten we de Civic Type-R?

Lars Krijgsman
1

Volkswagen heeft een nieuw wedstrijdje ver plassen gewonnen. De Volkswagen Golf GTI Edition 50 mag zich de snelste voorwielaangedreven productieauto op de Nürburgring-Nordschleife noemen.

Er was een tijd dat hot hatches elkaar de tent uit vochten om de titel 'Snelste voorwielaangedreven auto op de Nürburgring'. Dat krijgt nu een vervolg. De Renault Mégane RS Trophy-R moest zijn titel in 2023 afstaan aan een Honda Civic Type-R zonder airco - want dat scheelt kilo's - en nu raakt die Honda de titel kwijt. De nieuwe snelste voorwielaangedreven auto op de Nürburgring is de Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50.

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 is een extra sportieve variant van de Golf GTI Clubsport, wat op zijn beurt weer een scherpere versie is van de reguliere Golf GTI. De Golf GTI Clubsport Edition 50 wist een ronde op de 20,832 kilometer lange Nordschleife in 7 minuten en 44,523 seconden af te leggen. Wat de winst is ten opzichte van voormalig recordhouder Civic Type-R Grade S? Hou je vast: 0,358 seconden. Over een afstand van dik 20 kilometer.

De 325 pk sterke Golf GTI Clubsport Edition 50 die door Volkswagens test- en ontwikkelingsrijder Benjamin Leuchter over de Nordschleife is gestuurd, was geen standaardexemplaar. Hij was namelijk uitgerust met het optionele en €3.890 kostende GTI Performance Pakket. Dat bevat speciaal 19 inch lichtmetalen wielen, semi-slicks, een speciaal afgesteld sportonderstel en een lichtgewicht R-Performance uitlaatsysteem met titanium achterdempers.

1 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen Golf

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI R-Line|LED|AUT|NL AUTO|NAVIGATIE

Volkswagen Golf

Variant 1.5 eTSI R-Line|LED|AUT|NL AUTO|NAVIGATIE

  • 2021
  • 161.965 km
  • Elektro/Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autowijs B.V.
€ 19.695
Volkswagen Golf Cabriolet 1.2 TSI BlueMotion

Volkswagen Golf

Cabriolet 1.2 TSI BlueMotion

  • 2011
  • 99.122 km
  • Benzine
  • 77kW/105pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Auto Wagner
€ 7.950
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance DESIGNO.PANO.DEALER-ONDHDN!

Volkswagen Golf

2.0 TSI GTI Performance DESIGNO.PANO.DEALER-ONDHDN!

  • 2019
  • 182.011 km
  • Benzine
  • 180kW/245pk

Automatisch

Online sinds vandaag
GOGO Auto's
€ 20.999
Volkswagen Golf GTI 2.0 TFSI | PANO | CARPLAY | DEALER OH. | LEDER

Volkswagen Golf

GTI 2.0 TFSI | PANO | CARPLAY | DEALER OH. | LEDER

  • 2006
  • 205.979 km
  • Benzine
  • 147kW/200pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Quaak Auto's
€ 6.950
Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style NL-Auto / Virtual / Harman Kardon / Led kopl. / Apple,android

Volkswagen Golf

1.5 eTSI Style NL-Auto / Virtual / Harman Kardon / Led kopl. / Apple,android

  • 2021
  • 95.376 km
  • Elektro/Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Auto van der Eems
€ 20.490
Volkswagen Golf 1.6 FSI Sportline 5Drs Beurt Nw APK

Volkswagen Golf

1.6 FSI Sportline 5Drs Beurt Nw APK

  • 2005
  • 247.489 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
KWB Automotive
€ 2.650

PRIVATE LEASE Volkswagen Golf

INFO

Lees ook

Vergelijkende test
Volkswagen Golf I GTI vs Peugeot 205 GTI

Dé GTI van de jaren 70 treft dé GTI van de jaren 80: Golf GTI vs. 205 GTI 

Nieuws
Volkswagen Golf Volkswagen T-Roc

Ook Volkswagen Golf komt als hybride

Verkeer & Infrastructuur
Auto aangehouden

Bestuurder riskeert uitzetting door snelwegrit met open motorkap

Achtergrond
Volkswagen Passat vs Audi 90

Het zijn steeds vaker ook gewone auto's uit de jaren 70 en 80 die in waarde stijgen

Volkswagen Golf I in klokje rond klassiek

Mitchell (36) kocht 18 jaar geleden zijn droomauto: ‘Geen Ferrari, maar een Golf I', nu met 16V!