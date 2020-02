Volkswagen Golf GTI, GTE en GTD

Op de IAA van 1975 kwam Volkswagen met een spannende variant op de toen nog kersverse Golf. Een 1.6 met mechanische compressor, goed voor 110 pk, een top van 182 km/h en van 0 tot 100 km/h in precies negen seconden: dat waren mooie cijfers voor die tijd en de Volkswagen Golf GTI groeide dan ook uit tot een icoon.

Nu de Golf zijn achtste generatie is ingegaan, is het dan ook hoog tijd voor de GTI-versie daarvan, die ons in 'kingsred metallic' toe staat te shinen in een fotostudio in Wolfsburg. De 2.0 TSI levert 245 pk (net zoveel als de uitgaande GTI in Performance-trim) en 370 Nm. Zijn top ligt op 250 km/h, over de acceleratie doet Volkswagen nog geen officiële uitspraken, maar in de Wolfsburger wandelgangen horen we dat die ongeveer op het niveau van de oude Performance ligt: 6,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De Golf GTI wordt leverbaar met handgeschakelde zesbak en een zeventraps DSG. De TCR krijgt 300 pk en alleen de 7-DSG.

De nieuwe GTI is standaard uitgerust met 17 inch Richmond-wielen (18 inch voor de TCR), instelbare DCC rijprogramma's, rijbaanhulp, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren voor en achter, Led Plus koplampverlichting, sportstoelen, zwarte hemelbekleding, sfeerverlichting, digitaal dashboard, inductielader voor de telefoon, ruitjesbekleding, GT-bumpers en -sideskirts, dakspoiler, grille met ruitjesmotief, een ledstrip tussen de koplampen, schakelpaddles (DSG), een rood pulserende startknop en progressieve besturing. Hij ligt 15 mm dichter bij het asfalt. Opvallend, maar optioneel, zijn de X-vormige led-mistlampen.

Naast de GTI presenteert Volkswagen meteen ook de GTE en GTD. Om met die eerste te beginnen: deze 1.4 TSI plug-in hybride heeft een 13,0 kWh accupakket. Zijn WLTP-range is nog niet gehomologeerd, maar in de wandelgangen werd ons toegefluisterd dat we op richting de 60 km elektrische reikwijdte mogen rekenen (maximaal 130 km/h)en dat hij onder de 40 g/km CO2 gaat scoren. De benzinemotor levert 110 kW (150 pk), de elektromotor 85 kW. Het systeemvermogen is 245 pk, precies dat van de GTI, en hij krijgt een zestraps DSG. Het geheel is goed voor 400 Nm.

De GTD, waarvan de eerste editie in 1982 verscheen, wordt een 2.0 TDI met 200 pk en 400 Nm, die uitsluitend leverbaar is met een zeventraps DSG. Met zijn Twin Dose SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) met dubbele AdBlue-injectie wordt het volgens VW een van de schoonste TDI's ooit.

Zowel de GTE als de GTD is wat betreft uitrusting grotendeels gelijk aan de GTI. Voor de doorgewinterde spotter is het goed te weten dat de GTI twee uitlaatpijpen aan weerszijden heeft, de GTD een dubbele links en de GTE geen zichtbare. Terwijl de GTI en GTD logo's op de voorspatborden hebben, ontbreken die bij de GTE omdat die links het afdekklepje van de laadplug in de weg zou zitten. Voor alle drie geldt dat het GTI-, GTE- of GTD-logo centraal onder het VW-embleem op de achterklep prijkt.

Prijzen zijn nog niet bekend. Wel weten we dat de orderboeken voor de GTI en GTE medio juli openen, en die voor de GTD medio september, dus uiterlijk dan weten we wat ze gaan kosten. Wie ze al vast in het echt wil bewonderen, doet er goed aan volgende week naar Genève af te reizen.