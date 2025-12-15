Ga naar de inhoud
Volkswagen Gen Urban is autonome auto die in Duitsland al rondrijdt

Lekker rijden, maar niet sturen

Volkswagen Gen.Urban
Lars Krijgsman

Wie in Duitsland is kan daar een tot op heden totaal onbekende Volkswagen tegen het lijf lopen. Dit is de zowel volledig elektrische als autonome Volkswagen Gen Urban.

In thuisstad Wolfsburg is Volkswagen uitgebreid aan het testen met een bijzondere auto: de Volkswagen Gen Urban. Dat is een volledig autonoom 'onderzoeksvoertuig' waarmee Volkswagen de autonome techniek die het in huis heeft in de praktijk wil testen. En autonoom, dat is de Gen Urban ook echt. Er zitten geen pedalen en zelfs geen stuurwiel in.

Volkswagen Gen.Urban

Vast heel rustgevend, zo'n autonome auto.

Volkswagen wil vooral kijken naar hoe passagiers zich in een volledig autonoom rijdende auto voelen en hoe ze zich gedragen. De kennis die het met het project opdoet, wil het verwerken in de toekomstige interieurs en zaken als de digitale interface van zijn autonome auto's. Wie de Gen Urban via een bijbehorende app 'bestelt', kan vooraf de gewenste temperatuur instellen, alsmede de gewenste kleur van de sfeerverlichting. De Gen Urban is daarbij volgens Volkswagen in staat om de stoel precies aan de inzittenden aan te passen. Voorin zit een groot scherm dat ritinformatie weergeeft, maar daarvan krijgen we helaas nog niets te zien.

De Volkswagen Gen Urban is vooralsnog alleen te testen door medewerkers van de Volkswagen Group.

 

