'Volkswagen gaat tientallen miljarden extra bezuinigen'

Tegenvallende verkopen en invoerheffingen

Volkswagen Wolfsburg fabriek HQ hoofdkantoor logo

Volkswagen wil met een nieuw besparingsprogramma de kosten met zo'n 60 miljard euro terugdringen, veel meer dan tot nu toe was voorzien. Dat meldt zakenblad Manager Magazin op basis van ingewijden. Hiermee moeten de kosten tegen 2028 met 20 procent dalen.

Aanleiding voor de ingreep zijn tegenvallende verkopen in China en de Amerikaanse invoerheffingen. Hierdoor zijn eerdere besparingsmaatregelen onvoldoende. Volgens het zakenblad worden fabriekssluitingen niet uitgesloten, evenmin als verdere banenreducties bovenop de al aangekondigde 35.000 arbeidsplaatsen. Een woordvoerder van VW wil niet ingaan op de kwestie en verwijst naar de al lopende besparingsprogramma's bij alle merken.

VW-topman Oliver Blume geeft tijdens de jaarlijkse persconferentie op 10 maart een tussentijdse update over de situatie. De voorzitter van de ondernemingsraad, Daniela Cavallo, benadrukte dat fabrieksluitingen en gedwongen ontslagen "uitdrukkelijk zijn uitgesloten" in een deal die met het management is gesloten.

