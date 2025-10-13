Na al die negativiteit is het ook weleens lekker om op maandagochtend getrakteerd te worden op goed autonieuws uit Duitsland. Dat is er dankzij Volkswagen dan ook, al gaat het met dochtermerk Porsche juist veel minder.

1 procent. Het klinkt misschien niet overdreven, maar met 1 procent meer verkochte auto’s had het resultaat van de Volkswagen Group in het derde kwartaal van 2025 heel wat slechter kunnen zijn. In totaal gingen verlieten bij de Duitse autobouwer wereldwijd 2.198.800 auto’s de showroom. Bekijken we de eerste drie kwartalen van dit jaar samen, dan is het plusje zelfs nog iets groter. In negen maanden tijd gingen er 6.604.100 Volkswagen-producten op kenteken, 1,2 procent meer dan vorig jaar.

Bovendien lijkt de groei voor tenminste een deel van EV’s te komen, wat hoopgevend is voor een autobouwer die deels noodgedwongen stevig op dat paard heeft gewed. In het laatste kwartaal werden er 252.100 puur elektrische auto’s verkocht door de Volkswagen Group, maar liefst 33,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opnieuw blijkt de groei nog groter als we het jaar tot nu toe bekijken: 41,7 procent, voor een totaal van 717.500 EV’s.

Dit alles wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn bij Volkswagen. Zo gaat het in bepaalde wereldregio’s wel degelijk slecht, waarbij met name gigant China (-7,2 procen in Q3, -4 in 2025) en Noord-Amerika opvallen. Mede dankzij importheffingen gingen er liefst 9,8 procent minder Volkswagenproducten naar Noord-Amerikaanse klanten, of 7,8 procent minder als we naar drie kwartalen samen kijken. De boel wordt in het laatste kwartaal rechtgetrokken door West-Europa (+8 procent), Centraal- en Oost-Europa (+13,7) en Zuid-Amerika (+9,7 procent).

Porsche

Op merkenniveau zijn er zowel plusjes al minnetjes in de Volkswagen-resultaten, maar valt vooral Porsche in negatieve zin op. Het sportieve luxemerk scoorde in het kwartaal 5,7 procent minder en moet het in 2025 tot nu toe met 6 procent minder doen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Porsche lijdt stevig onder Chinese verkoopdalingen en Amerikaanse importheffingen, maar ook onder de eigen keuze om bepaalde vitale modellen om te toveren tot pure EV’s. Dat blijkt wereldwijd toch niet zo’n recept voor succes als gehoopt, maar betekent wel dat de Macan en straks ook de 718’s en de Cayenne in allerijl wellicht toch ook nog brandstof-opvolgers moeten krijgen. Dure geintjes, en dat bij tegenvallende verkoopcijfers.