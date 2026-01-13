Op de definitieve Europese verkoopcijfers voor 2025 moeten we nog even wachten, maar Volkswagen heeft zichzelf al wel tot marktleider uitgeroepen. Toch is er niet alleen maar goed nieuws voor de Duitsers.

Van de vier grote wereldmarkten die het merk hanteert, is thuismarkt Europa de op één na grootste. Volkswagen verkocht (als merk) 1.318.100 auto’s in Europa in 2025, 5,1 procent meer dan in 2024 en naar eigen zeggen genoeg om zich hier marktleider te mogen noemen. Hoe de Europese situatie er precies uitziet, leren we overigens pas eind deze maand als brancheorganisatie ACEA met de defintieve cijfers komt.

Ook in Zuid-Amerika verkocht Volkswagen flink meer auto’s. In 2025 gingen daar 568.200 Volkswagens op kenteken, een plus van maar liefst 18,5 procent. Daarmee overstijgt Zuid-Amerika Noord-Amerika, waar na een daling van 8,2 procent ‘maar’ 544.000 Volkswagens zijn verkocht.

Grootste markt en grootste hoofdpijndossier blijft China. Daar gingen weliswaar nog altijd 2.015.200 Volkswagens op kenteken, maar noteert Volkswagen wel een daling van 8,4 procent. Dat levert een flinke bijdrage aan het resultaat voor de totale wereld, want op dat niveau moet Volkswagen het doen met 1,4 procent minder dan een jaar eerder. Het totaal aantal verkochte Volkswagens komt daarmee wereldwijd op 4,73 miljoen, meldt het merk.

Volkswagen kijkt met enig realisme naar de nabije toekomst. Martin Sander, bestuurslid Verkoop, Marketing en After Sales van Volkswagen, licht toe: “We verwachten dat de marktomstandigheden in 2026 over het algemeen uitdagend zullen blijven. Toch ben ik ervan overtuigd dat we dankzij ons vernieuwde modellenprogramma en onze duidelijke focus op efficiëntie en concurrentievermogen zeer goed zijn toegerust om deze uitdaging aan te gaan. Alleen al in China brengen we dit jaar meer dan tien nieuwe elektrische modellen op de markt.”

Elektrisch

Wereldwijd was ruim 8 procent van de geleverde Volkswagens volledig elektrisch. In harde aantallen ging het om 382.000 stuks, 0,2 procent minder dan in 2024. Vooral in Europa gaat het hard met het elektrische aandeel, met een groei van maar liefst 49,1 procent in ons werelddeel. Met name de grote ID.7 doet het goed.

SUV’s

Nog meer dan EV’s zijn SUV’s de grote gangmakers voor Volkswagen, en veel andere autobouwers uiteraard. Meer dan de helft van de wereldwijd geleverde Volkswagens (50,2 procent) was in 2025 een SUV, 5,3 procent meer dan in 2024. In de VS was het SUV-aandeel zelfs 78,5 procent, terwijl de T-Roc zich in Europa de populairste SUV ‘overall’ mag noemen. Of de in 2025 gepresenteerde nieuwe generatie (foto boven) het succes van zijn voorganger kan voortzetten, is nog niet definitief te zeggen.