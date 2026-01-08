De Volkswagens e-Transporter en e-Caravelle krijgen een grotere accu, kunnen sneller laden en zijn nu ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Heel verrassend is het allemaal niet, want Ford-broertje e-Transit Custom kreeg eerder soortgelijke wijzigingen.

De accucapaciteit van de e-Transporter en e-Caravelle - laatstgenoemde is de luxere personenautoversie – gaat van grofweg 64 naar 71 kWh. Waar de elektrische Transporter in het verleden een actieradius had van 310 tot 330 kilometer, komt dat rijbereik met de nieuwe accu afhankelijk van de uitvoering tussen de 325 en 372 kilometer uit. Nog steeds geen auto voor wie dagelijks een retourtje Zwitserland doet dus, maar het maakt de elektrische bestelwagen wel bruikbaarder. De Ford e-Transit Custom, waarop de Transporter technisch gebaseerd is, werd eerder op soortgelijke manier geüpgradede.

Qua vermogen blijft er keuze tussen 136, 218 of 286 pk. Nieuw is dat dat vermogen nu desnoods ook van twee elektromotoren kan komen, zodat de e-Transporter vierwielaandrijving krijgt. Jawel: dit kan dus met alle drie de beschikbare vermogens. Het kost je uiteraard wel wat rijbereik en extra geld, maar we kunnen ons zo voorstellen dat er momenteel ondernemers zijn die die het nut van die vierwielaandrijving wel zien.

Goedkoper

Prijzen voor de Volkswagen e-Transporter met de nieuwe accu beginnen bij €43.990 ex belastingen. Daarmee is deze elektrische besteller nu een stuk voordeliger dan toen hij in 2024 werd aangekondigd, want toen moest de auto nog minimaal €46.990 kosten. Een e-Transporter met vierwielaandrijving kost je minimaal €49.190, uiteraard voor een ‘korte’ en lage versie met 136 pk.