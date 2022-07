Volkswagen-CEO Herbert Diess stapt op, Oliver Blume opvolger

Diess (63) krijgt binnen Volkswagen geen andere rol, maar verlaat het bedrijf als geheel op 1 september. Dat is opmerkelijk, aangezien er in het recente verleden juist vaak en met succes is getracht om Diess aan te laten blijven als grote baas na aanvaringen met het personeel.

Toch is juist die kennelijke wrijving tussen de bestuursstijl van Diess en de cultuur bij Volkswagen volgens Automotive News de reden om voor een nieuwe topman te zoeken. Diess, die volgens Volkswagen opstapt met wederzijds goedvinden, wordt opgevolgd door Oliver Blume (54, foto 2). Blume is sinds 2015 de baas bij Porsche en wordt volgens Reuters gezien als een meer traditionele leider dan Diess. Ook opvallend: de machtswisseling werd in 2020 al aangekondigd, maar ging toen niet door.

Frisse wind na Dieselgate

Herbert Diess trad in 2018 aan als Volkswagen-topman, met als hoogste doel een frisse wind door het concern te laten waaien na de ellende van het dieselschandaal. Dat leek aardig te lukken. Herbert Diess was bijzonder ambitieus op elektrificatiegebied, schuwde grootscheepse en pijnlijke hervormingen niet en was niet bang om toe te geven dat hij Tesla als een uiterst serieuze rivaal zag. Op enkele momenten gingen Diess en Elon Musk zelfs samen op pad.

Ook op andere momenten liet de kleurrijke topman zich graag zien. Zo herinneren we ons een vakantie met de toen nog gloednieuwe ID3, inclusief vrolijke kiekjes met dochter Caro. Een jaar later ging Diess weer op die manier op vakantie en maakte hij zich druk om de gebreken van laadnetwerk Ionity, waar Volkswagen zelf een dikke vinger in de pap heeft. Meer weten over Herbert Diess? In 2018 beschreven we hem al eens uitgebreid.