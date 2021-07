Volkswagen Caddy Panamericana: Alltrack, maar dan anders

De PanAmericana is dan ook aangekleed volgens het bekende ophoogrecept. We zien onder meer spatbordverbreders, speciale wielen, dakrails, meer zwarte accenten en zogenaamde ‘skidplates’, al is de vraag in hoeverre die echt iets beschermen. Ledverlichting rondom is standaard en ook het interieur wordt wat stoerder aangekleed dan normaal.

De Caddy werd onlangs voorzien van 4Motion-vierwielaandrijving. Dat lijkt een ideale combinatie met het PanAmericana-pakket, maar Volkswagen levert de opgestoerde Caddy naar verluidt ook gewoon met voorwielaandrijving. De auto is in Duitsland te krijgen met benzine- en dieselmotoren, handbakken en automaten en als Cargo-bestelversie of in een personenwagenvariant. Kortom: voor elk wat wils.

Behalve voor Nederlanders dan, want het is zeer de vraag of dit type naar Nederland komt. Bij de vorige opgehoogde Caddy zag het merk er geen heil in: de Alltrack is hier nooit verschenen.

Voor zover wij kunnen nagaan is de naam PanAmericana in het recente verleden één keer eerder gebruikt op een Volkswagen. Toen ging het om een conceptuele Transporter, die juist een sportief uiterlijk kreeg aangemeten.