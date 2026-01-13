Auto’s op grijs kenteken zijn in Nederland goedkoper omdat je er geen of minder bpm over betaalt. Dat was in Nederland altijd het geval, maar de Volkswagen Caddy eHybrid legt bloot dat een versie met achterbank in uitzonderlijke gevallen toch gunstiger voor de bpm kan zijn.

Personenautoversie Volkswagen Caddy Kombi was al een PHEV en bestelversie Cargo was ook al als zodanig aangekondigd. Nu weten we ook wat die eHybrid-versie moet kosten, en het scheelt vooral veel bpm ten opzichte van de dieselversies. En, nog specialer: een versie met achterbank is aanzienlijk gunstiger in de bpm dan eentje zonder.

Die bpm is anno 2026 natuurlijk hét thema bij bedrijfsauto's, want vanaf 2025 wordt ook deze autocategorie hierdoor getroffen. Dat heeft vooral grote gevolgen voor niet-elektrische exemplaren, waarvan er logischerwijs in 2024 veel verkocht zijn.

Sindsdien is de aandacht sterk gefocust op volledig elektrische bedrijfswagens, maar laten we niet vergeten dat er ook nog een tussenvorm is. De plug-in hybride zien we nog niet zo vaak in bedrijfsautoland, maar Volkswagen voegt nu wel de Caddy Cargo eHybrid aan het aanbod toe. Deze compacte, plug-in hybride bestelauto heeft een benzinemotor, een DSG-automaat en een accupakket en komt in theorie zo’n 119 kilometer ver op stroom.

Dat drukt de gebruikskosten lekker als er goedkoop kan worden geladen en levert bovendien een theoretische CO2-uitstoot op van zo’n 40 gram per kilometer. Voor de Caddy Cargo eHybrid betaal je daarmee een stuk minder bpm dan voor een diesel en dus is de complexere hybrideversie weliswaar duurder dan zo’n 75 pk sterke TDI, maar het scheelt niet veel. Je betaalt minimaal €34.490 (ex. btw, inclusief bpm) voor de plug-in hybride Caddy, tegen €32.690 voor de basisdiesel.

Caddy Flexible

Met de komst van de eHybrid maakt Nederland ook kennis met een voor ons nieuwe indeling van de Caddy. De Caddy eHybrid komt er namelijk niet alleen als gesloten bestelauto en als personenautoversie ‘Kombi’, maar ook als ‘Flexible’. Dat is een versie met een dubbele cabine en een driezits achterbank die kan worden ingeklapt. Zo’n tussenversie is normaal gesproken volstrekt kansloos in Nederland omdat hij niet in aanmerking komt voor grijs kenteken-voordelen, maar in het geval van deze plug-in hybride is dat anders. Deze auto komt namelijk inderdaad niet in aanmerking voor de grijs-kenteken-regeling, maar daardoor wordt de bpm ook berekend als bij een personenauto. Dat betekent dat er een wat ingewikkelde tabel bij komt kijken en de CO2-uitstoot moet worden vermenigvuldigd met een bedrag, om er vervolgens een ander bedrag bij op te tellen.

Bij bedrijfsauto’s gaat dat anders en wordt het bpm-bedrag berekend door de CO2-uitstoot te vermenigvuldigen met €76,57. De Caddy Cargo eHybrid wordt zodoende om de oren geslagen met toch nog €3.135 aan bpm, terwijl bij aanschaf van een Caddy Flexible eHybrid ‘maar’ €771 verschuldigd is. De versie met achterbank is door een hogere nettoprijs alsnog iets duurder, maar met een vanafprijs van €34.890 is het verschil te verwaarlozen. Let trouwens wel op je wegenbelasting, want die is wel hoger bij ‘personenauto’ Flexible.

Hoe kansloos een Caddy Flexible op diesel zou zijn, wordt trouwens wel duidelijk als we hier voor de gein de personenauto-bpm op loslaten. Mede dankzij een heftige dieseltoeslag zou je hier zomaar dik 19.000 euro aan bpm over moeten afdragen, waarmee een personenauto-caddy met TDI-badge zomaar €8000 duurder zou zijn dan een versie op grijs kenteken.

Alle prijzen Caddy Cargo/Flexible eHybrid

Voor de volledigheid vind je hieronder nog alle prijzen terug voor de plug-in hybride Volkswagen Caddy in bedrijfswagenvorm, zowel de volledig gesloten besteller als de flexibele Flexible met achterbank. De Limited Edition is luxer, de Maxi-versies zijn langer en ruimer. Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief bpm.