Volkswagen bouwt 1,5 miljoenste ID-model

Misschien krijgen de Volkswagen-medewerkers vandaag wel een extra dikke Volkswagen curryworst bij de lunch. Er is namelijk wat te vieren. Vandaag is in Emden het 1,5 miljoenste ID-model aan een klant overgedragen. ID nummer 1.500.000 is een zwarte Volkswagen ID7 Tourer. Het begon ooit allemaal met een Volkswagen ID3.

Met ooit bedoelen we 2020. In dat jaar ging de Volkswagen ID3 in productie, onder een moeilijk gesternte. Niet alleen was dat het jaar waarin de wereld op slot ging vanwege een virus, maar ook ging de opstartfase van de ID3 bepaald niet van een leien dakje. Het mocht de pret niet drukken, want Volkswagen breidde de ID-familie wereldwijd flink uit.

Hier in Nederland bestaat die inmiddels uit de ID3, ID4, ID5, ID7 en ID Buzz. Er zijn hier inmiddels krap 44.000 Volkswagens ID verkocht. De Volkswagen ID3 staat fier bovenaan, met net geen 22.000 verkochte exemplaren in ons land. Op twee staat de ID4, met dik 16.000 stuks, en op grote afstand op plaats drie de ID5, met ruim 2.500. De ID7 (krap 2.200) en ID Buzz (883) staan onderaan, maar gezien de leeftijd is de ID7 al aardig op weg om de ID5 in te halen.