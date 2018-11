Volkswagen-bestuur stemt over miljardenplan

Net als veel andere merken zet Volkswagen groots in op elektrificatie. De transformatie brengt investeringen van miljarden euro’s met zich mee en heeft niet alleen gevolgen voor de auto’s die in de wereldwijde Volkswagen-showrooms staan, maar vooral ook voor de vele medewerkers van het merk. Reuters meldt vandaag dat de Duitse vakbonden, die de helft van de stoelen in Volkswagens Raad van Toezicht bezet houden, met interesse kijken naar die gevolgen. Volgens het persbureau wordt er vandaag gestemd over een plan om de wereldwijde productiecapaciteit van elektrische auto’s voor 2025 naar 1 miljoen te tillen.

Dat is van grote betekenis voor de werkgelegenheid in met name Duitsland, waar 436.000 banen direct herleidbaar zouden zijn naar de productie van auto’s met een brandstofmotor. Een deel van die banen staat mogelijk op de tocht, omdat een traditionele aandrijflijn zo’n 1.400 onderdelen bevat en een elektrische aandrijflijn slechts 200. Het in elkaar zetten van een elektrische auto is dus domweg minder arbeidsintensief, een probleem waar onder meer Hyundai zich eerder druk over maakte.

Volkswagen zou de vakbonden plannen hebben voorgelegd om fabrieken in Zwickau, Emden en Hannover klaar te maken voor de bouw van volledig elektrische ID-modellen en daarbij baangarantie tot in ieder geval 2028 geven. De eerste ID-Volkswagen moet in 2019 in Zwickau van de band lopen. De faciliteit in die plaats moet uiteindelijk jaarlijks 330.000 EV’s produceren en de ID Aero, een op de ID Vizzion gebaseerde sedan, lijkt daar onderdeel van te zijn.