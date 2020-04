Volkswagen belicht Viloran

Met het verdwijnen van de Touran heeft Volkswagen in Nederland geen enkele MPV meer in het leveringsgamma. Aan de andere kant van de wereld breidt Volkswagen zijn portfolio juist uit met een ruimtereus. Vorig jaar liet Volkswagen al de eerste foto's zien van de Viloran en nu geeft het merk meer informatie over die nieuwkomer vrij.

De Viloran is een splinternieuwe MPV die door de joint-venture SAIC-Volkswagen speciaal voor de Chinese markt geproduceerd gaat worden. De nieuwkomer meet 5,35 meter in de lengte, is 1,98 meter breed en 1,78 meter hoog De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt een fikse 3,18 meter. Deze afmetingen maken de Viloran een stuk groter dan de hier bekende maar niet meer leverbare Sharan, een auto die 4,85 meter lang is. Opvallend is dat de van twee schuifdeuren voorziene Viloran juist enkele centimeters lager is dan de 1,81 meter hoge Sharan en dat geeft hem samen met zijn grotere wagenlengte een vrij gestrekt voorkomen. Dat de Viloran een flinke jongen is, blijkt wel uit het feit dat de auto maar liefst 21 centimeter langer is dan de Routan, een in Canada geproduceerde gerebadgete Chrysler Town & Country/Dodge Caravan die in 2014 van de Noord-Amerikaanse markt verdween.

De Viloran staat op de overbekende MQB-basis van de Volkswagen Groep en krijgt derhalve ook de beschikking over bekende motoren. Zo komt de MPV beschikbaar met een 2.0 TSI die twee vermogensvarianten kent. Die 186 pk en 220 pk sterke viercilinders levert Volkswagen in China al in de Teramont, de Chinese versie van de Atlas. Schakelen gaat in alle gevallen met een DSG-automaat met zeven verzetten.

De Viloran beleeft zijn publieksdebuut als zevenzitter waarbij de stoelen over drie zitrijen zijn verdeeld. De tweede zitrij bestaat uit twee losse zetels en achter de derde zitrij bevindt zich een bagageruimte die tot 436 liter aan spul opslokt. Het binnenste van de Viloran zorgt verder voor weinig grote verrassingen. Het complete dashboard lijkt namelijk afkomstig te zijn uit de eerder genoemde Teramont.

In China neemt de Viloran het op tegen balzalen als de Honda Odyssey en de Buick GL8. De vanafprijs komt in China op omgerekend zo'n € 45.000 te liggen.