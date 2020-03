Volkswagen belicht elektrische SUV ID.4

Na de ID.3 doet nu officieel het volgende familielid uit Volkswagens ID-familie zich aan: de ID.4 is nu eindelijk officieel aangekondigd. De actieradius loopt tot 500 kilometer op, de onthulling vindt later dit jaar plaats.

We konden er al niet echt meer omheen, maar Volkswagen bevestigt de komst nu zelf: de ID.4 is de volgende elektrische Volkswagen. Het is de allereerste volledig elektrische SUV van het merk. Net als bij de ID.3 toont Volkswagen nu eerst een heftig gewrapte versie voordat de officiële onthulling later volgt. De ID.4 is voor de Europese, Chinese en Noord-Amerikaanse markt bedoeld.

In eerste instantie krijgt de ID.4 een achterwiel aangedreven aandrijflijn, op een later moment volgt een vierwiel aangedreven versie. Verder wordt nog niet veel bekendgemaakt over de techniek, maar de actieradius loopt volgens Volkswagen tot 500 kilometer op, afhankelijk van de gekozen aandrijflijn.

Volkswagen blikte in 2017 al vooruit op de komst van deze elektrische SUV met de ID.Crozz. De ID.4 maakt samen met de ID.3 onderdeel uit van een groter plan. Volkswagen wil tegen 2050 een volledig neutraal portfolio hebben. De ID.4 wordt later dit jaar in productievorm aan het publiek gepresenteerd. Een marktintroductie zou dan volgend jaar - zonder eventuele productieproblemen - moeten plaatsvinden.