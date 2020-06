Volkswagen aast op autoverhuurder Europcar

Volkswagen heeft naar verluidt interesse in autoverhuurmaatschappij Europcar. De Volkswagen Groep was eerder al eigenaar van het Franse bedrijf.

Het mag geen verrassing heten dat de coronacrisis er flink in hakt bij autoverhuurders. Het Amerikaanse Hertz vroeg vorige maand al faillissement aan en ook voor Europcar zijn het duistere tijden. Het is kennelijk hét moment voor Volkswagen om om tafel te gaan met de Fransen. Reuters bericht op basis van ingewijden dat het Duitse concern geïnteresseerd is in een overname van de huidige eigenaar, Eurazeo. Interessant is dat Volkswagen Europcar zelf (na 18 jaar eigenaarschap) in 2006 aan Eurazeo verkocht, maar het nu dus kennelijk weer terug wil kopen.

Volkswagen zou Europcar aan haar portfolio willen toevoegen om zo onder andere een vloot van haar eigen modellen als huurauto te kunnen slijten. Daarbij is Europcar voor Volkswagen zoals gezegd geen onbekende partij. Al in 1988 kreeg Volkswagen er een flinke vinger in de pap en in 1999 werd Volkswagen zelfs volledig eigenaar van de verhuurmaatschappij. Europcar is inmiddels ook beursgenoteerd. In maart maakte het aandeel een enorme koersval door, maar is inmiddels ongeveer weer halverwege terug naar het punt van vóór de coronacrisis.