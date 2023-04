Volkswagen 1600 Variant (1972) - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dat lang niet elke klassieker een verwende binnenslaper is, bewijst deze blauwe Volkswagen 1600 Variant uit 1972 wel. Gezien de roestbruine uitlopers rondom en de algehele uiterlijke staat van de auto brengt hij het gros van zijn bestaan buiten door, en dat wijst er waarschijnlijk op dat deze Type 3 gewoon goed gebruikt wordt.

Maar, wat is een Type 3? Is de T3 niet een Transporter? Zeker. De 'T3' is de derde generatie van de Volkswagenbus. De eerste serie daarvan, de T1 dus, werd Type 2 genoemd net zoals de Kever in feite de Type 1 was. De Type 3 in dit verhaal is dus geen praktische bus, maar een personenauto op basis van de Volkswagen Kever. Eind jaren 50 startte Volkswagen de ontwikkeling van een model voor wie meer ruimte en luxe zocht dan de Kever kon bieden. Kreeg dat model dan een heel eigen basis? Welnee. Voor de Type 3 trok Volkswagen gewoon de techniek van de Kever uit de kast. Dat betekent: dezelfde 2,4 meter lange wielbasis, achterwielaandrijving en een luchtgekoelde benzinemotor achterin.

In het geval van deze Volkswagen 1600 Variant is die benzinemotor een 1.6 viercilinder boxermotor die 54 pk naar de achterwielen stuurt. De Type 3 was er overigens ook met een 1.5. Natuurlijk was de Type 3 was er niet alleen als de op deze foto's zichtbare stationwagon Variant, Volkswagen leverde hem ook als tweedeurs sedan en als coupé. In Zuid-Amerika bouwde Volkswagen een andere versie van de Type 3, die was er zelfs met vier portieren. De Type 3 vond samen met de Type 4 (de 411/412) opvolging in de eerste generatie Passat die begin jaren 70 verscheen.