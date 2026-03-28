Als je een occasion importeert is het wel handig om de juiste datum te hebben waarop de auto nieuw de fabriek heeft verlaten. AutoWeek-lezer Cees van Dorst haalde een BMW 330e touring uit Denemarken maar daarmee ging het mis. Volgens de RDW is de auto van 2025, terwijl de plug-in hybride stationwagon uit 2023 komt.

Cees van Dorst kwam erachter dat het bouwjaar van zijn 3-serie niet klopte doordat hij problemen had met de software van het infotainmentsysteem: “Ik heb een ex-Deense BMW 330e Touring gekocht. De eerste tenaamstelling daarvan zou februari 2025 zijn en da’s ook te zien op de websites van onder meer RDW en Finnik. De fabrieksgarantie zou geldig zijn tot en met februari 2027. Maar contact met de BMW-importeur in verband met softwareproblemen in het infotainmentsysteem leerde dat de eerste tenaamstelling al in mei 2023 was en dat - volgens BMW - de fabrieksgarantie in mei 2026 eindigt. Weet u het juiste bouwjaar van mijn auto?”

Kijk naar het VIN

Het antwoord op deze vraag komt van onze technisch expert Harry Habraken. Hij is teamlid van ons panel dat voor de magazinerubriek Diagnose vragen van lezers beantwoordt: “Het is goed dat u in uw e-mail de aankoopnota hebt bijgevoegd. Daarop staat namelijk het VIN (voertuigidentificatienummer of chassisnummer) vermeld en aan de hand daarvan moet ik u wellicht teleurstellen: uw auto is op 5 april 2023 van de band gerold en heeft in mei ‘23 z’n afleveringsbeurt gehad. Waarom de RDW ‘februari 2025’ noemt, is mij een raadsel. En hoe het met de fabrieksgarantie zit, weet ik evenmin. Daarvoor kunt u navraag doen bij de importeur - dit aan de hand van het juiste bouwjaar.”

