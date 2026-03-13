Kia komt met een dubbele cabine-optie voor de PV5. Die kun je nu al kopen, maar volgens de belastingdienst is dit pas in 2027 een bedrijfsauto.

De elektrische Kia PV5 is de eerste van Kia’s modulaire bedrijfsvoertuigen. Het idee is dat je in de toekomst PV5’s kunt aankleden met losse modules, maar voorlopig is er weinig modulairs aan de PV5. Kia biedt hem ‘gewoon’ aan als gesloten bestelbus, als personenbus en als ‘chassis cabine’ voor een carrosserie-opbouw naar keuze, net als de meeste concurrenten dus.

Nu komt er speciaal voor Nederland een optie bij: een dubbele cabine. Die combineert de vijf zitplaatsen van de personenbus met het tussenschot en het afgesloten laadruim van de besteller, al is dat laadruim hier uiteraard wel kleiner. De ombouw naar dubbele cabine gebeurt achteraf in Nederland en is ook beschikbaar voor voorraadauto’s, mits die nog niet gekentekend zijn. De ombouw is mogelijk op alle uitvoeringen van de PV5 Cargo en kost €4.250 ex. btw, of €4.850 voor een luxere variant.

Die biedt afgaande op de plaatjes onder meer mooiere portierbekleding en een soort uitklapbare middenarmsteun in de rugleuning van de middelste plek. Kia leverde bij dit nieuws overigens geen foto van de buitenkant aan, dus die hebben we dan maar zelf gecreëerd met Google Gemini en Photoshop. Eventuele klachten over de slordigheid van dat plaatje mogen dus gewoon naar ons.

Fiscaal

Het fascinerende aan dit busje is niet eens het voertuig zelf, maar (opnieuw) de Nederlandse belastingsituatie. Hoewel de RDW deze auto ongetwijfeld gewoon als bedrijfsauto ziet en hem dus een V-kenteken geeft, is dat bij de Belastingdienst nu nog anders. De PV5-met-dubbele-cabine voldoet niet aan de uiterst ingewikkelde fiscale eisen die er aan een bedrijfswagen worden gesteld, en komt dus ook niet in aanmerking voor bpm-vrijstelling (dit is een elektrische bus) en een lager wegenbelastingtarief.

Dat Kia geen moeite doet om de auto wel aan die eisen te laten voldoen, is niet zo gek, want per 1 januari 2027 worden die fiscale eisen losgelaten. Dan wordt de PV5 met achterbank en tussenschot fiscaal aangemerkt als bedrijfsauto. Tot die tijd ben je er €687 bpm over verschuldigd, maar Kia geeft aan dat bedrag voor 2026 te compenseren. Het hogere mrb-tarief is uiteraard wel gewoon van toepassing.

Overigens kan het bij niet-elektrische bedrijfsauto's juist gunstig zijn om ze als personenauto op kenteken te zetten, want dan mogen ze ineens de milieuzone weer in. Gisteren werd nog duidelijk dat Volkswagen handig gebruikmaakt van dat feit.