'Volgende Hummer ook weer geschikt voor het leger'

Begin dit jaar liet GMC weten dat de geruchten van de afgelopen jaren kloppen: de Hummer keert terug. Helemaal hetzelfde verhaal wordt het niet, want het is voortaan een modelnaam van GMC en geen apart merk meer. De grootste verandering ten opzichte van vroeger is echter op technisch gebied. De benzineslurpende Hummers van weleer zijn definitief verleden tijd: de nieuwe Hummer wordt volledig elektrisch.

Wie denkt dat daarmee de terugkeer van de Humvee - de voor het leger bedoelde militaire versie van de Hummer - uitgesloten is, heeft het mis. Niemand minder dan General Motors' Defensie-topman David Albritton ziet absoluut kansen. "Het is een 'full size truck' met 640 km bereik en 1.300 Nm koppel, dus dat is een geweldige basis voor een EV voor militair gebruik," aldus Albritton tegenover GM Authority. Hoe concreet dat al is op dit moment, kan hij nog niet zeggen. Maar: "We proberen onszelf als bedrijf op die positie te brengen, zodat we het kunnen leveren als het nodig is."

Eerst nog maar eens wachten op de onthulling van de voor particulier gebruik bestemde Hummer. Die zou eigenlijk in mei al aan het grote publiek worden getoond, maar dat werd vanwege de pandemie uitgesteld. Wel was GMC al zo vriendelijk om bovenstaande teaserafbeelding te delen. Daarop is duidelijk te zien dat de nieuwe Hummer helemaal van deze tijd is, met tegelijkertijd ook een knipoog naar het verleden.