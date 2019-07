Voilà: de nieuwe Renault Captur

De Renault Captur was in 2013 niet alleen een van de openingsakkoorden voor het succes van compacte cross-overs, hij bleef in de jaren die volgden ook de maat aangeven. Nu is het tijd voor een nieuwe toonsoort en hier is hij dan: de Renault Captur 2.

In 2013 was de vijver nog groot en het aantal vissers beperkt, maar dat is nu wel even anders. Ondanks dat is de uitlopende Renault Captur in ons land nog steeds de best verkopende compacte cross-over. Een luxe die een last kan worden zodra je de auto moet vervangen. Renault heeft zijn best gedaan om de nieuwe Captur helemaal nieuw te maken met behoud van het vertrouwde gezicht en laten we eerlijk zijn: dat is ze gelukt. De Captur 2 is meteen herkenbaar als Captur, maar staat niettemin een stuk meer zelfverzekerd op zijn wielen. Hij heeft stance, met excuus voor deze Engelse term, maar een mooi Nederlands alternatief zien we met belangstelling tegemoet.

Two tone-kleurstelling

De nieuwe Captur heeft een langere wielbasis (+20 mm), de koets is 110 mm langer, 7 mm hoger en 19 mm breder. Verder staat hij op grotere, 18-inch wielen en ook dat zorgt voor een imposant voorkomen. Een verchroomde sierstrip scheidt boven- en onderkant van elkaar en geeft het dak een meer zwevende illusie, zelfs wanneer je niet voor een two tone-kleurstelling kiest. De naar elkaar toe gerichte C-vormige lichten voor en achter vormen een herkenbaar aanzicht, zowel bij nacht en ontij als onder een stralend zomerzonnetje. Wie het nog wat stoerder wil, kan bij de nieuwe Captur ook kiezen voor een setje dakrails.

Individualiseren

Renault gelooft dat een deel van het succes van de Captur te danken is aan de ruime mogelijkheden om de auto te individualiseren en daar houden ze dan ook aan vast. In totaal zijn voor het exterieur 90 verschillende combinaties mogelijk (oké, als je de twee tinten grijs van de strips aan de onderkant meerekent, zo niet dan zijn het er 45) en voor het interieur 18. De sfeerverlichting is in 8 verschillende kleuren in te stellen.

Hoewel de nieuwe Captur ook met dieselmotoren de fabriek zal verlaten, gaan die aan ons land voorbij. Wel krijgen wij alle benzinevarianten. De driecilinder turbo 1.0 TCe (die we al kennen uit de Nissan Micra en ook in de nieuwe Clio zit) vervangt de bekende TCe 90. Hij levert 100 pk en 160 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Deze motor komt volgend jaar ook als lpg-uitvoering.

Een treetje hoger vinden we de welbekende 1.3 TCe viercilinder met 130 pk en 240 Nm. Standaard heeft deze een handgeschakelde zesbak, optioneel de EDC7, een zeventraps automaat met dubbele koppeling en flippers aan het stuur. Deze combinatie is er ook met 155 pk en 270 Nm en dan heb je de top-Captur te pakken.

Plug-in hybride

Volgend jaar volgt de E-Tech, een plug-in hybride die dankzij een 9,8 kWh-accu tot 135 km/h volledig elektrisch kan rijden. Gecombineerd WLTP redt deze 45 km, in stadsverkeer is dat 65 km. De Captur met benzinemotoren staat komend najaar bij de Nederlandse dealers.