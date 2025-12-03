Vlaanderen verbiedt bekende 'maar dodelijke' sportauto

Vlaanderen houdt de deur voortaan dicht voor de Ariel Atom, zo schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. "De Europese veiligheidseisen zijn flink aangescherpt, en die volgen wij automatisch”, klinkt het. Dit tot grote frustratie van een inwoner van Antwerpen die onlangs zo’n Atom had aangeschaft. De kans bestaat trouwens dat de auto in Wallonië nog wel gewoon kan worden ingeschreven, omdat daar een ander regime geldt.
Voor een liefhebber uit de provincie Antwerpen kwam de klap pas echt hard aan. Zijn exemplaar – prijskaartje: €50.000 tot €80.000 afhankelijk van de opties – blijkt in Vlaanderen niet meer te kunnen worden ingeschreven. Nadat eerder al de Cybertruck werd geweerd, verdwijnt ook de Ariel Atom 3 op de zwarte lijst omdat de auto niet veilig genoeg is.
De Ariel Atom heeft geen dak, geen deuren, maar wel een explosieve acceleratie. De auto raakte vooral bekend nadat voormalig TopGear-presentator Jeremy Clarkson ermee had gereden. Op de opnames was te zien hoe zijn gezicht helemaal vervormt door de wind wanneer de Atom voluit gaat.
Echt veilig is de auto inderdaad niet. Het is feitelijk weinig meer dan een buizenframe op wielen met stuur en motor. En wat voor motor: bij de vierde generatie van dit model wordt een tweeliter turbomotor gebruikt van de Honda Civic Type-R. Dat betekent 320 pk en een acceleratie van 0-100 kilometer per uur binnen drie seconden. De auto weegt nauwelijks meer dan 600 kilogram. Critici benadrukken dat veel motorfietsen minstens net zo snel zijn en nog veel minder veiligheid bieden.
Nieuwe voorschriften
De Atom is luid, rauw en onvergetelijk, maar ook onvergeeflijk: de oudere versies hebben geen veiligheidsopties als ABS en ESP. Met de Atom 3 gebeurden dan ook al verschillende zware crashes, zoals vorig jaar in de Belgische plaats Meulebeke, toen de bestuurder de controle verloor. In 2012 kwam een Vlaamse journalist om het leven tijdens een rit met de sportauto.
Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) bevestigt dat de sportauto niet langer voldoet aan de aangescherpte Europese normen. Nieuwe invoer is simpelweg niet meer toegestaan. "De Atom 3 haalt de actuele voorschriften niet, onder meer op het vlak van voetgangersbescherming en remtesten", zegt het departement tegen Het Nieuwsblad. Volgens MOW levert de Britse constructeur bovendien niet alle verplichte testrapporten aan. Binnen de sportautowereld zorgde de beslissing de afgelopen maanden voor veel onrust. De gedupeerde eigenaar uit Antwerpen trok zelfs naar de Raad van State, maar ving bot. Zijn wagen staat inmiddels al maanden werkloos in de garage.
Dat maakt de maatregel extra pikant: jarenlang konden Atom 3-modellen zonder moeite worden ingeschreven. "Auto’s die eerder zijn goedgekeurd, blijven dat ook”, bevestigt MOW. Volgens de Belgische importeur rijden er zo’n 50 exemplaren rond in Vlaanderen. In Nederland, waar de auto vooralsnog niet verboden is, stonden in 2020 zo’n 515 voertuigen van het merk Ariel geregistreerd.
Cybertruck
Net als bij de Cybertruck sluit Vlaanderen ook het populaire ‘achterpoortje’ dat sommige eigenaars gebruiken: hun wagen in een ander EU-land inschrijven en vervolgens via een Europese validatieprocedure alsnog naar Vlaanderen halen. "Alleen wie voldoet aan alle Europese regels komt nog de weg op", benadrukt MOW.