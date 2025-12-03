Vlaanderen verbiedt bekende 'maar dodelijke' sportauto

Vlaanderen houdt de deur voortaan dicht voor de Ariel Atom, zo schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. "De Europese veiligheidseisen zijn flink aangescherpt, en die volgen wij automatisch”, klinkt het. Dit tot grote frustratie van een inwoner van Antwerpen die onlangs zo’n Atom had aangeschaft. De kans bestaat trouwens dat de auto in Wallonië nog wel gewoon kan worden ingeschreven, omdat daar een ander regime geldt.

Voor een liefhebber uit de provincie Antwerpen kwam de klap pas echt hard aan. Zijn exemplaar – prijskaartje: €50.000 tot €80.000 afhankelijk van de opties – blijkt in Vlaanderen niet meer te kunnen worden ingeschreven. Nadat eerder al de Cybertruck werd geweerd, verdwijnt ook de Ariel Atom 3 op de zwarte lijst omdat de auto niet veilig genoeg is.

De Ariel Atom heeft geen dak, geen deuren, maar wel een explosieve acceleratie. De auto raakte vooral bekend nadat voormalig TopGear-presentator Jeremy Clarkson ermee had gereden. Op de opnames was te zien hoe zijn gezicht helemaal vervormt door de wind wanneer de Atom voluit gaat.

Echt veilig is de auto inderdaad niet. Het is feitelijk weinig meer dan een buizenframe op wielen met stuur en motor. En wat voor motor: bij de vierde generatie van dit model wordt een tweeliter turbomotor gebruikt van de Honda Civic Type-R. Dat betekent 320 pk en een acceleratie van 0-100 kilometer per uur binnen drie seconden. De auto weegt nauwelijks meer dan 600 kilogram. Critici benadrukken dat veel motorfietsen minstens net zo snel zijn en nog veel minder veiligheid bieden.

Nieuwe voorschriften

De Atom is luid, rauw en onvergetelijk, maar ook onvergeeflijk: de oudere versies hebben geen veiligheidsopties als ABS en ESP. Met de Atom 3 gebeurden dan ook al verschillende zware crashes, zoals vorig jaar in de Belgische plaats Meulebeke, toen de bestuurder de controle verloor. In 2012 kwam een Vlaamse journalist om het leven tijdens een rit met de sportauto.