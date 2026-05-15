Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina: laat de toekomst (met V8!) maar komen

Knalhard signaal

Lars Krijgsman
10

Het is weer tijd voor het jaarlijkse autofeest aan het Comomeer en dat betekent dat je weer op een splinternieuw studiemodel van BMW kunt rekenen. Die is er nu, al is hij niet van 'het normale BMW', maar van BMW Alpina! Dit is de Vision BMW Alpina Concept.

BMW en het Concorso d'Eleganza Villa d'Este gaan goed samen. Tijdens het exclusieve autofestijn presenteert BMW regelmatig een spectaculair studiemodel. In 2008 bracht het met de M1 Hommage een eerbetoon aan de M1, deze 328 Hommage stond er in 2011, de Zagato Coupé en Zagato Roadster schitterden er een jaar later en in 2016 knipoogde het met de 2002 Hommage naar de 2002 Turbo. Met de Concept Z4 blikte BMW er in 2018 vooruit op wat de laatste Z4 zou worden en in 2023 stond er zelfs een Z4 Shooting Brake. In een recenter verleden lanceerde BMW tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este de Skytop en de Speedtop. Ook dit jaar is BMW er weer bij, ditmaal met een showauto van het nieuwe 'submerk' BMW Alpina.

Alpina is officieel ingelijfd door BMW Group. Er komen geen Alpina's met Alpina-schildjes op de neus meer. Alpina is echter niet dood. Net als BMW M een afdeling is binnen BMW, is BMW Alpina dat nu ook. En net als dat er M-BMW's zoals de M3 en M5 bestaan, komen er ook BMW Alpina's. Ongetwijfeld volgen er ook Alpina-pakketjes voor modellen van BMW, vergelijkbaar met de M-optiepakketten die nu bestaan. BMW M heeft ook een model dat altijd een M-auto is: de BMW XM. En Alpina? Ook dat lijkt eigen modellen te krijgen. Met deze Vision BMW Alpina geeft het daar een voorproefje van.

De grille combineert twee designstijlen van BMW.

Chic

De Vision BMW Alpina ademt meer dan BMW's M-modellen een sfeer die naast sportiviteit vooral luxe ademt. We zien geen heftige vleugels, koelopeningen, spoilers of uitgeklopte wielkasten. De 5,2 meter lange sportief gelijnde coupé heeft dan ook vooral een chic voorkomen. In tegenstelling tot de Speedtop en Skytop lijkt deze voorbode zijn basis niet met een reeds bestaande BMW te delen. In de raampartij zien we namelijk niets van de 4- of 8-serie terug. De auto heeft platte koplampen en een flinke nierengrille die het grilledesign van de i3 en iX3 en auto's als de 4-serie Coupé (en M3) met elkaar weet te combineren. Meer opvallends: de Vision BMW Alpina heeft 20-spaaks wielen die duidelijk knipogen naar de bekende Alpina-sloffen en over twee lagen verdeelde achterlichten.

Een bekende werkplek!

Met V8!

De vier knalpijpen onderaan de achterzijde verraden dat we hier met een BMW te maken hebben die een grote benzinemotor in zijn snuit heeft liggen. Dat heeft -ie dan ook: een V8, die BMW verder niet specificeert. Waarschijnlijk is het de bekende 4.4 V8, al dan niet met twee turbo's. Het interieur vertoont sterke gelijkenissen met dat van de Neue Klasse-modellen en dat bewijst dat deze vormgeving niet voorbehouden blijft aan puur elektrische BMW's. De luxueuze coupé heeft vier zitplekken en een groot glazen dak dat ver naar achteren doorloopt.

BMW heeft meermaals bewezen behoorlijk trouw te blijven aan het ontwerp van zijn studiemodellen met 'Vision' in de naam. Kijk dus niet gek op als je van deze coupé meer gaat zien. Volgend jaar introduceert BMW Alpina zijn eerste model dat je daadwerkelijk kunt kopen. Wat dat wordt: een auto die "[...] geïnspireerd is op de BMW 7-serie, maar duidelijk een BMW Alpina is." Mogelijk deze coupé dus. Voor wie vergeten is hoe BMW Group het merk gaat positioneren: tussen BMW en Rolls-Royce. Premium plus dus.

10 Bekijk reacties
