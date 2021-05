Viritech Apricale: strijd in waterstofniche

Hypercars met krankzinnig veel vermogen, bijna elke week horen we wel weer van een start-up die er eentje in ontwikkeling heeft. Zeldzamer wordt het als het om een elektrisch aangedreven exemplaar gaat. Nóg zeldzamer als die z'n stroom uit een brandstofcel trekt. De Hyperion XP-1 is het meest concrete voorbeeld van zo'n auto. Er komt er echter nog eentje aan: de Viritech Apricale.

Begin dit jaar liet Viritech al een glimp van de Apricale zien, maar nu is er iets meer bekend. Althans, meer te zien. Specificaties houdt het nog behoorlijk onbekende Britse bedrijf onder de pet. We zien in ieder geval een strak gelijnde hypercar die enigzins doet denken aan de creaties van Koenigsegg. Ongetwijfeld met een flinke dosis elektro-pk's aan boord, want als-ie in de buurt van de Hyperion XP-1 wil komen, moet-ie in pakweg 2 seconden naar 100 km/h kunnen speren en een topsnelheid van dik boven de 300 km/h halen. Belangrijker: die Amerikaanse hypercar kan volgens z'n scheppers dik 1.600 km afleggen met een volgetankte waterstoftank.

Dat zal in eerste instantie voor de Apricale zelf niet zo zeer belangrijk zijn, maar wel voor z'n makers. Viritech wil met de uiteindelijke versie vooral laten zien wat het aan kennis en technologie in huis heeft. De oprichters leggen uit dat het die technologie onder licentie aan andere partijen wil aanbieden. De kans dat we de Apricale ooit zien voorbij razen, is dus vrij klein, al hoopt Viritech er uiteindelijk wel een - ongetwijfeld kleinschalige - productie voor op te zetten. Interessant om qua techniek in de gaten te houden, is het hoe dan ook.