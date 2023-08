VinFast waardevoller dan Ford en GM op beurs

Het Vietnamese automerk VinFast is onverwacht warm onthaald op de Amerikaanse aandelenbeurs. Het merk is wat beurswaarde betreft zelfs groter dan Ford en General Motors!

Sinds Tesla weten we dat de waarde die investeerders toekennen aan een automerk, niet altijd wordt gebaseerd op de hoeveelheid auto’s die het merk in kwestie bouwt. Ook de winst telt niet altijd zwaar mee, het gaat immers (ook) om vooruitzichten. Toch is de beursgang van het Vietnamese VinFast opmerkelijk te noemen. De Volkskrant meldt dat het aandeel direct na de opening al van 20 naar 22 dollar steeg, om aan het einde van de dag 37,06 dollar waard te zijn. Dat betekent een totale beurswaarde van maar liefst 85 miljard dollar, tegen 46 miljard voor General Motors en 47 voor Ford.

Nu is VinFast zeker niet het minst veelbelovende nieuwe automerk, maar helemaal soepel gaat de wereldwijde lancering nu ook weer niet. De eerste elektrische SUV van VinFast die in de VS op de markt komt, de VF8, werd door de Amerikaanse autopers afgekraakt met termen als ‘Yikes’, ‘Just Don’t’ en ‘Simply not ready for America’. Ook in harde cijfers heeft VinFast nog nauwelijks gescoord in de VS, met slechts een handjevol afgeleverde auto’s. Beleggers zien het kennelijk evengoed wel zitten met de nieuwkomer, die als vertrouwenwekkende eigenschap wel een enorm concern, de VinGroup, achter zich heeft staan.