Afgelopen november mochten we ten huize van Pininfarina kijken naar de VinFast VFe35, een nieuwe EV uit Vietnam. Inmiddels is hij omgedoopt tot VF8 en hebben we er ook een bescheiden stukje mee mogen rijden. Dit zijn onze eerste bevindingen.

We moeten om te beginnen een klein voorbehoud plaatsen bij dit verhaal. Doorgaans zijn onze rij-impressies gebaseerd op een of twee dagen uitgebreid rijden met de auto in kwestie in productierijpe uitvoering. Voor de VinFast VF8 is het daarvoor nog te vroeg, maar omdat we voor een aantal verhalen rond het nieuwe merk toch bij de fabriek in Vietnam waren, konden we de verleiding niet weerstaan om op het fabrieksterrein een blokje om te gaan met een prototype, en dan ook nog in de af­stelling zoals bedoeld voor de Vietnamese markt.

Begon als VFe35

De VF8 begon zijn avontuur als VFe35 maar inmiddels heeft VinFast ­be­sloten dat die nomenclatuur met de ‘e’ overbodig is. Immers: VinFast stopt ­binnenkort met de door benzinemotoren aangedreven modellen (varianten op BMW’s vorige 5-serie en X5) en maakt dan alleen nog EV’s. In eigen land wordt de kleinere (formaatje Captur) VFe34 sinds ­december grif verkocht en de grotere broer op deze pagina’s zou daarom logischerwijs VFe35 gaan heten, maar dat wordt dus VF8. Meer over het modellenprogamma en ­achtergronden van VinFast lees je hier.

Compliment

De VF8 heeft een opvallend Europees uiterlijk, maar dat is geen gelukstreffer. Het ontwerp besteedde VinFast namelijk uit aan de Italiaanse grootmeesters van Pininfarina en het resultaat is een dynamische, modern ogende cross-over die ons enigszins doet denken aan Porsches Macan en Cayenne. Beter goed gejat dan slecht bedacht, houden we design director Davis Lyon voor. “Ik vind de Macan en Cayenne geweldig mooie auto’s”, zegt hij, “dus ik vat dat maar op als een compliment. De vormen zijn echter vrij algemeen en door niemand gepatenteerd. We hebben alles aan de VF8 precies zo ­gemaakt als we het wilden hebben. Lees: een premiumvoorkomen. Dat vereist de juiste balans in hoe de wielen staan in verhouding tot de ruiten en een uitgesproken schouderlijn. Veel andere SUV’s missen dat, omdat alles erop is gericht de binnenruimte te optimaliseren. Dan krijg je een vlak ­ontwerp, bijna als een busje. Ik weet dat je daar in Europa prima mee wegkomt, maar wij willen dat niet. Porsche begrijpt dat en doet dit al jaren heel goed. Kijk naar de doorontwikkeling van de 911: de wielen ­komen steeds verder naar buiten, maar het glas blijft waar het is. Toen Porsche besloot dat er een SUV moest komen, zorgde het dat die datzelfde brede voorkomen kreeg. Mensen zien die stoere, brede stance met het glas wat naar binnen. Dat wilden wij ook met de VF8 bereiken. Karakter. En zeker als je hem in Sport Plus zet, passen de prestaties heel goed bij het uiterlijk.”

Het interieur, minimalistisch opgezet, oogt ruim en opgeruimd. Klokken achter het stuur ontbreken volledig; het is de vraag of dat voor een merk dat hoog in de boom wil zitten niet wat té opgeruimd is. Alles gebeurt op een groot scherm in het midden en de bedieningselementen zitten op de twee spaken van het stuur gegroepeerd. zicht rondomOp de middenconsole zitten vier knoppen voor D, R, P en N en verder alleen knoppen voor het volume van de muziek, de raamvergrendeling en de alarmlichten. De stoelen voelen stevig aan en bieden voldoende steun, terwijl de zitpositie zeker voor een SUV behoorlijk dicht bij de grond kan. Ook dan heb je nog steeds een behoorlijk zicht rondom. Lekker royaal is ook de ruimte op de achterbank, mede dankzij de flinke wielbasis van 2.950 mm. Over de kofferbakinhoud doet VinFast nog geen ­mededeling, maar zo op het oog valt er op dat gebied geen teleurstelling te verwachten.

Regeneratief remmen

Dat geldt wel voor het kleine stukje dat we op het fabrieksterrein mogen rijden, dus verwacht van ons geen haarscherpe analyse van de auto. Hij voelt in elk geval wel solide aan en de aandrijflijn pakt vlot en krachtig op. Het onderstel voelt wat week en dat geldt ook voor de besturing, maar VinFast belooft voor de Europese trim veel meer weerstand en feedback. Regeneratief remmen doet de VF8 niet en daar valt ook niets aan af te stellen, maar ook dat is nog in de maak en zal bij de productie-exemplaren wel degelijk deel ­uitmaken van het geheel, aldus VinFast.

Standaard 4WD

Standaard krijgt de Eco behalve vierwielaandrijving ook ADAS niveau 2, kunstleren bekleding, ledverlichting, een bestuurdersstoel die in acht richtingen elektrisch verstelbaar (bijrijder zes) en verwarmbaar is, stuurwielverwarming, gescheiden klimaatregeling, acht speakers, sfeerverlichting, navigatie en over-the-air updates. Veiliger wordt het dankzij onder meer een achteruitrijcamera, een parkeerhulp rondom, automatisch inparkeren, detectie van achteropkomend verkeer bij het openen van de portieren, verkeersbordherkenning, detectie van kruisend verkeer en een 360-gradencamera.

Autonoom rijden niveau 3

Wie de Plus kiest, krijgt bovendien nog een elektrisch bedienbaar panoramadak, echt leer, nog uitgebreidere stoelverstelling (twaalf richtingen bestuurder, tien bijrijder), stoelventilatie en tien speakers. Bovendien zou de Plus klaar moeten zijn voor autonoom rijden op niveau 3. De prijzen in bijgaande tabel zijn exclusief het accupakket. VinFast kiest voor een leaseconstructie daarvan, die voor de VF8 naar schatting straks zo’n € 120 per maand kost. De productie van de VF8 in westerse afstemming begint naar verwachting tegen het einde van de zomer, waardoor de eerste VinFasts nog voor de jaarwisseling op de Nederlandse wegen zullen rijden.