VinFast opent nog dit jaar eerste 'store' in Nederland

VinFast heeft grote plannen wereldwijd. Ook hier in Europa hopen de Vietnamezen een flinke punt van de verkooptaart te pakken. Afgelopen zomer kondigde het al aan dat er in de nabije toekomst heel wat 'stores' worden geopend in ons deel van de wereld. In Nederland komen vijf VinFast-dealers. De eerste daarvan gaat nog dit jaar open, zo kondigt het merk volgens Autonews aan tijdens de Autosalon van Parijs.

De eerste VinFast Store opent zijn deuren in Amsterdam, al is nog niet precies duidelijk waar in de hoofdstad. Dit wordt VinFasts 'flagship store' in ons land. Er volgen later nog vier dealers op andere locaties. Dat niet alleen: VinFast opent namelijk drie hoofdkantoren (kennelijk kun je er meerdere hebben) in West-Europa. Eén daarvan komt ook in Amsterdam, de andere twee in Berlijn en Parijs. Volgens VinFast is het verstandig om meerdere hoofdkantoren te openen, om vanuit daar beter de activiteiten op de lokale markt af te stemmen.

VinFast betreedt de Europese markt met de hierboven afgebeelde VF8 en de VF9. Twee elektrische SUV's waar we eerder dit jaar ook al even aan konden snuffelen in Vietnam. Uitgebreide technische informatie en de voorlopige prijzen werden toen al vrijgegeven. Die prijzen waren overigens nog niet helemaal compleet, omdat de kosten voor accuhuur er nog bij komen. Het kopen van de accu's is niet mogelijk. De prijzen zijn in de tussentijd nog iets verhoogd: de VF8 is er (exclusief accuhuur dus) vanaf €46.450 en dan heb je de 383 pk sterke versie met een WLTP-bereik van 420 km. De VF9 is er vanaf €63.250 met 408 pk vermogen en een rijbereik van 438 km. De accuhuur kost je bij de VF8 (minstens 82 kWh) €120 per maand, bij de VF9 (minstens 92 kWh) komt het op €150 per maand uit.