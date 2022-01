VinFast onthult complete line-up: vijf nieuwe EV’s

Met de opkomst van elektrische auto’s zien we overal in de wereld nieuwe automerken ontstaan, maar sommige

groeien merkbaar sneller dan anderen. En het Vietnamese VinFast, opgericht in 2017, hoort bij de hardlopers.

Echt nieuw is het merk overigens niet, het maakt al een tijdje benzineauto’s, die technisch gebaseerd zijn op

(oude) BMW’s. Maar het merk switcht nu volledig naar elektrisch vervoer en laat op de CES het ICE-tijdperk

achter zich. Op de CES (Consumer Elektronic Show) in Las Vegas heeft het merk niet minder dan vijf nieuwe

modellen onthuld. De namen zijn gemakkelijk te onthouden: VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, en VF9. Daarbij hadden

we al kennis gemaakt met de VF 8 en 9, die eerder de namen e35 en e36 hadden. Onze Frank Jacobs liet deze

eerder aan jullie zien.

Modelnamen

Maar omdat het volledige gamma van het merk nu elektrisch is, vindt VinFast de e-aanduiding niet meer nodig

en hebben die auto’s een nieuwe naam gekregen. Alle vijf de auto’s zijn SUV’s, van het compact segment tot

het D-segment, waarbij de VF9 kort gezegd de zevenzitter van de VF 8 is. We hebben nog weinig informatie

over de specs van alle auto’s, maar de VF 9 krijgt in ieder geval tot 408 pk en een 106 kW-accu. Het merk

claimt bovendien al goed mee te doen als het gaat om autonoom rijden, alle modellen zouden technisch al goed

zijn voor level 3 autonoom. VinFast rept zelf bovendien meermaals over een premium-ervaring, dus men mikt

niet per se op de onderkant van de markt. Ook krijgen alle auto’s 10 jaar /200.000 kilometer garantie. Al in Q4

dit jaar moeten de eerste modellen ook in Europa worden afgeleverd. Nederland is gezien de grote elektrische-

automarkt onderdeel van het plan, een importeur is nog niet bekend.

Nu zijn er op dit moment meer nieuwe automerken met EV’s en veel ambitie, maar VinFast wil duidelijk snel

schakelen. Zo heeft het merk (dat onderdeel is van de Vingroup, het grootste bedrijf in Vietnam) in eigen land

een nieuwe fabriek geopend voor accuproductie, goed voor 100.000 accupakketten per jaar. Dit wil men snel

uitbreiden naar 1.000.000 per jaar.

Daarnaast is het merk actief op zoek naar plek om in Duitsland auto’s te kunnen produceren. “Het tijdperk van

auto’s verschepen over de hele wereld is voorbij. Om klanten te winnen moet je als automerk zorgen voor een

fabriek dichtbij de betreffende markt,” zegt Le Thi Thu Thuy, de kersverse CEO van het merk en vice-president

van de Vingroup. ´ We vertrouwen erop dat we een plek op de Europese markt zullen veroveren, want dat de

transitie naar elektrisch aangedreven auto’s in Europa in volle gang is, staat als een paal boven water.” Een

termijn voor de nieuwe fabriek is nog niet bekend. Zodra we meer specificaties hebben van de vijf nieuwe

modellen lees je dat uiteraard hier.