VinFast brengt Fadil op de markt

Tijdens de Autosalon van Parijs presenteerde het Vietnamese VinFast de Lux A2.0 en de Lux AS2.0, respectievelijk een sedan en een SUV die als eerste auto's zouden moeten dienen van de nieuwe fabrikant. VinFast heeft voor het tweetal gewinkeld in het magazijn van BMW, want waar de Lux A2.0 onderhuids een vorige generatie BMW 5-serie is, is de AS2.0 in feite niets meer dan een X5 van de vorige generatie waar VinFast een eigen sausje overheen had gegoten. Nu is er de Fadil, ook een auto waar VinFast spullen heeft ingekocht bij een Europese fabrikant.

De Fadil is namelijk niets meer dan een Opel Karl Rocks waar het Vietnamese bedrijf zijn eigen beeldmerken op heeft geplakt. Daarmee heeft het bedrijf fors minder aanpassingen doorgevoerd op het origineel dan bij de twee BMW's die het heeft ingekocht. Onder de kap ligt een 98 pk en 127 Nm sterke 1.4 van General Motors, een machine die Chevrolet met name in Zuid-Amerika toepast en zowel benzine als ethanol lust.

Productieplannen

VinFast is van plan om zijn auto's medio volgend jaar in het thuisland op de markt te brengen. In 2020 wil het merk zijn auto's ook gaan exporteren. VinFast werkt onder andere aan een EV en een volledig elektrische bus. Het bedrijf liet ook weten een stadsauto op de mark te willen brengen, waarschijnlijk gaat het om deze Fadil. VinFast pompt 3,5 miljard dollar in een productiefaciliteit, waar het elk jaar 250.000 auto's kan produceren.