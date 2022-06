Vijftien nieuwe Ferrari’s voor 2026

Ferrari pakt lekker door en wil tussen 2023 en 2026 vijftien nieuwe modellen introduceren. Een belangrijk onderdeel van die reeks is de eerste EV van het merk, die in 2025 moet verschijnen.

Als het nummer ‘15’ je in deze context bekend voorkomt, is dat niet gek. Tijdens de ‘Capital Markets Day’ van 2018 kondigde Ferrari namelijk een even grote vloot van nieuwe modellen aan. Het merk meldt trots dat het ondanks de coronapandemie woord heeft gehouden, al moeten we daarvoor wel tellen zoals Ferrari dat wil. Dat betekent dat ook modelvarianten als model tellen. Met de 296 GTB en open 296 GTS streept met merk bijvoorbeeld weer twee modellen af. Ook worden unieke of zeer exclusieve modellen meegeteld, zoals de exemplaren uit de SP-reeks.

Toch wist Ferrari ons nog geregeld te verrassen, bijvoorbeeld met die hybride 296 en de meer GT-achtige Roma. De komende jaren zal het merk nog verder buiten zijn ‘comfort zone’ treden. Zo verwachten we in september kennis te maken met de Purosangue, de eerste SUV-achtige van het merk. Tijdens de eerste ‘Capital Markets Day’ sinds die van 2018 geeft het merk ook wat meer informatie over zijn EV. De eerste volledig elektrische Ferrari verschijnt in 2025 en maakt daarmee ook onderdeel uit van de 15. Het merk begrijpt uiteraard de vragen die mensen bij beide modellen kunnen hebben en benadrukt dan ook op elke mogelijke manier dat zowel de SUV als de EV échte Ferrari’s zullen zijn.

Meer elektrificatie, V12 blijft

De komst van de EV en de uitbreiding van het hybride-aanbod zullen uiteraard een groot effect hebben op de verkoopmix. Waar nu zo’n 20 procent van het aanbod een hybride is en de rest nog gewoon wordt aangedreven door een verbrandingsmotor, zal het aandeel van laatstgenoemde in 2026 gehalveerd zijn naar 40 procent. De hybride heeft dan een aandeel van 55 procent, de dan net nieuwe EV is goed voor 5 procent.

In 2030 moet het volledig elektrische aandeel zijn gegroeid naar 40 procent. Hybrides zijn dan ook goed voor 40 procent, terwijl de Ferrari’s met louter een verbrandingsmotor aan boord nog slechts goed zijn voor 20 procent van het aanbod. Toch benadrukt Ferrari wel het belang van die categorie, met name als het om de V12 gaat. De twaalfcilinder wordt gezien als een iconische motor en zal dus zo lang mogelijk worden gevoerd, onder meer ook in de Purosangue. ‘Zo lang mogelijk’ betekent in Europa overigens tot 2035, elders wellicht langer.